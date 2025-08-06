Una Noche que lo Cambió Todo, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Una Noche que lo Cambió Todo es un drama en el que una doctora talentosa revive tras morir de cansancio y aparece en los años 20, donde tiene un hijo con un hombre que podría convertirse en su amor.

¿De qué trata Una Noche que lo Cambió Todo?

Una Noche que lo Cambió Todo sigue la historia de Aurora, una talentosa doctora de emergencias que murió de agotamiento después de haber llevado a cabo una cirugía realmente complicada que drenó su energía.

Una Noche que lo Cambió Todo ı Foto: Especial

Por cuestiones del destino, no murió, sino que despertó en los años 20. De manera inesperada, la mujer terminó en la cama con Mateo y en una sola noche se unieron y ella quedó embarazada.

Cinco años después, Mateo descubrió la existencia del niño y, obsesionado, persiguió a Aurora para reclamar lo que era suyo. ¿Se unirían por amor o solo por deber?

¿Dónde ver Una Noche que lo Cambió Todo?

La serie cuenta con 80 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, A Knock on His Cold Heart en la plataforma de Dailymotion o YouTube, donde podrás ver la historia completa en formato de película.

Otras series

La Reina Contraataca con Tres Magnates: Molly está rodeada de tres pretendientes poderosos. A pesar de ello, el corazón de ella pertenecía a su salvador, Dante. Planeaba proponerle matrimonio después de la fiesta de cumpleaños de su abuela, pero descubrió que Dante se había casado con su hermana.

La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes: Isabel Luján, la genia del Instituto del Futuro, murió repentinamente y despertó convertida en la prometida del general Leonardo Yáñez. Él era el gran villano de inicios del siglo XX. Si bien ella trató de mantenerse al margen en la historia, tratando de ser dócil, ganar dinero y cederle el lugar a la novena concubina en cuanto esta apareciera.

Matrimonio equivocado, persona adecuada: La abuela de Sandra Suárez se enfermó y fue hospitalizada, por lo que ella necesita de manera desesperada el lograr reunir el dinero que necesita para cuidarla. Por ello, aceptó casarse a cambio de dinero, pero por error se casó con la persona equivocada: José Huerta, el heredero del Grupo Huerta.