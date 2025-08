La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes es el drama de una mujer que revive en el pasado como la esposa prometida de un temido general y gran villano de inicios del siglo XX.

¿De qué trata La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes?

La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes sigue la historia de Isabel Luján, la genia del Instituto del Futuro, quien murió repentinamente y despertó convertida en la prometida del general Leonardo Yáñez.

La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes ı Foto: Especial

Él era el gran villano de inicios del siglo XX. Si bien ella trató de mantenerse al margen en la historia, tratando de ser dócil, ganar dinero y cederle el lugar a la novena concubina en cuanto esta apareciera.

Pero en la noche de bodas, Leonardo escuchó su voz interior: “¿Este es Leonardo, el que se acuesta con la novena concubina de su propio padre?” Leonardo, desconcertado, pensó: “¿Mi padre tenía ocho concubinas, de dónde salió la novena?”.

¿Dónde ver La Novia Chismosa y el General que Lee Mentes?

La serie cuenta con 74 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 9 capítulos completos antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Married to Trouble… And He Can Hear Me! o Gossip and Gunmetal en plataformas como Dailymotion, donde puedes encontrar el drama en formato de película.

