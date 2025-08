Mi Poderosa Compañera Infantil, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi Poderosa Compañera Infantil sigue la historia de un hombre que es traicionado pero encuentra en su antigua amiga de la niñez a una mujer capaz de impulsarlo y ayudarle a superar las complicaciones de la vida.

¿De qué trata Mi Poderosa Compañera Infantil?

Mi Poderosa Compañera Infantil sigue la historia de Mario Pérez, un prodigio de los negocios que ganó fama en Wall Street a los 18 años de edad y a los 21, regresó a su país para fundar una asociación a su nombre.

Mi Poderosa Compañera Infantil ı Foto: Especial

De manera inesperada, una traición familiar lo llevó a ocultar su identidad y trabajar como repartidor. En medio de un desamor y un intento de asesinato, su salvadora de la infancia, Clara Ortiz, reaparece y se involucra en su vida.

De ese modo, ella usa una antigua promesa como excusa para obligarlo a casarse. Bajo la protección y compañía de Clara, Mario supera sus traumas, encuentra el verdadero amor, y juntos escriben un nuevo capítulo lleno de esperanza.

¿Dónde ver Mi Poderosa Compañera Infantil?

La serie cuenta con 70 episodios totales que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que ver el resto de la historia.

Como alternativa, también puedes encontrar el drama en plataformas como Dailymotion y Facebook por su nombre en inglés When The Mafia Boss Has Your Back.

Otras series

No soy la amante de tu prometido soy su hermana: Eve Morgan, una joven que con una lesión en la pierna decide viajar a Hawai para la boda de su hermano mayor Hayden Morgan. La joven sufre de maltratos por parte de la familia de la prometida de su hermano, sin saber quién es ella en realidad gracias a su estilo y personalidad humilde.

Sonríe, esposo infiel, estás en cámara: sigue la historia de una brillante gineco-obstetra llamada Susan Maxwell, quien descubre la traición de su esposo, Trent, en medio de una cirugía. Resulta que la amante es la paciente. Por ello, nuestra protagonista se encuentra humillada y sufre, pues además, la amante está embarazada de su pareja, de quien se ha dado cuenta de que ha sido engañada.

La novia equivocada del príncipe: Blanca era una valiente general que es forzada a dejar su cargo después de haber sido herida en batalla. Es entonces que María, la esposa secundaria de su padre Esteban, la obliga a casarse con el enfermo Cristóbal de la familia Zárate, pero por error, termina con el príncipe León.