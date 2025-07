La novia equivocada del príncipe, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical titulada La novia equivocada del príncipe es un drama en el que conocemos la historia de una mujer militar que debe dejar su puesto por un accidente y es casada por error con el príncipe.

¿De qué trata La novia equivocada del príncipe?

La novia equivocada del príncipe sigue la historia de Blanca, una valiente general que es forzada a dejar su cargo después de haber sido herida en batalla, una situación que termina con su carrera militar.

La novia equivocada del príncipe ı Foto: Especial

Es entonces que María, la esposa secundaria de su padre Esteban, la obliga a casarse con el enfermo Cristóbal de la familia Zárate, reservando al Príncipe León para su propia hija, Sofía.

Pero el día de la boda, ambas suben por error al carruaje equivocado, Sofía termina con el enfermo, y Blanca termina casándose con el mismísimo príncipe.

Lista de episodios

EP 80

¿Dónde ver La novia equivocada del príncipe?

La serie cuenta con un total de 80 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia completa en formato de película en plataformas como YouTube o Dailymotion por su nombre en inglés, Bride Swap Under Red Veils o The Wrong Bride for the Prince.

Otras series

El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida: Carlos Gómez, heredero del poderoso Grupo Gómez, rompió lazos con su familia para estar con su esposa, Laura López. Durante cinco años, vivió humildemente trabajando como repartidor. Sin embargo, Laura, obsesionada con la riqueza y el estatus, comenzó a involucrarse con su amor del pasado, Pablo Cisneros, influenciada por su amiga.

El amor que no estaba en el guion: Una universitaria moderna llamada Daniela Torres se convirtió en la exesposa malvada de Mateo Muñoz al atravesar las páginas de un libro. Con su dulzura y amor, logra conquistarlo al luchar de manera astuta contra su rival y dejar de lado el papel malvado con el que inició.

Después del entierro, no hay perdón: Nina Lima se quitó su uniforme de militar y se cambió las armas por la cocina, pues decidió dedicarse a la empresa de su esposo. A pesar de sus esfuerzos, su esposo la desprecia y prefiere a otra mujer que es exitosa.