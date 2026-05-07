Édgar Vivar confirma que se someterá a riesgosa cirugía de emergencia, ¿qué le pasa?

El querido actor mexicano Édgar Vivar, recordado por su papel como el Señor Barriga en El Chavo del 8, confirmó que será sometido a una cirugía de emergencia que representa un alto riesgo para su salud.

El histrión de 77 años recientemente habló con franqueza sobre su estado y la complejidad que conlleva el procedimiento médico. La revelación generó preocupación entre sus seguidores, quienes han manifestado mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.

Édgar Vivar confirma que se someterá a riesgosa cirugía, ¿de qué se trata?

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, Édgar Vivar explicó que será intervenido de emergencia pronto. Declaró que la operación es necesaria debido a complicaciones médicas que se han agravado en los últimos meses, sobre todo en la columna vertebral, una zona delicada del cuerpo.

El actor señaló: “Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”.

El procedimiento, según lo revelado por Édgar Vivar, podría dejarlo en recuperación por varios meses, lo que lo obligará a pausar sus compromisos profesionales y apariciones públicas.

Además, el histrión, quien cumplió 77 años en diciembre de 2025, reveló que padece de una condición que podría agravar el riesgo de su operación de columna.

“Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica, tengo cinco stent en las coronarias, con terapia física puedes sobrellevarlo, pero irremediablemente tiene que ser quirúrgico el tratamiento, pero bueno no vamos a hablar de exhibir aquí el historial médico”, añadió Édgar Vivar.

La noticia de la cirugía de emergencia del intérprete llega después de que en redes sociales circularan rumores falsos sobre su muerte, los cuales él mismo desmintió. Con esta declaración, el actor busca mantener informados a sus seguidores y transmitir confianza pese a la gravedad del panorama.

Édgar Vivar nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 77 años. Es médico de profesión, aunque su verdadera pasión siempre fue la actuación. Su carrera despegó al integrarse al elenco de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, donde interpretó al entrañable Señor Barriga y al simpático Ñoño.

Además de su participación en El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, Vivar ha trabajado en cine, teatro y doblaje.