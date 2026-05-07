El rapero Kodak Black es arrestado por tráfico de drogas

El rapero Kodak Black fue arrestado esta semana por un cargo de tráfico de drogas en el centro de Florida en su último enfrentamiento con la policía.

El rapero, cuyo nombre real es Bill Kapri, fue ingresado el miércoles en la cárcel del condado de Orange por un delito grave de tráfico de MDMA, la droga sintética también conocida como éxtasis o molly.

Kapri presentó una declaración por escrito de no culpabilidad y pidió un juicio con jurado el jueves. También renunció a comparecer en persona en una futura audiencia de comparecencia en un tribunal estatal.

El arresto de Kodak Black se produjo tras un enfrentamiento policial en Orlando en diciembre, cuando los agentes fueron llamados a un barrio de Orlando por residentes que informaron haber oído disparos. Los agentes se encontraron con varias personas que rondaban vehículos deportivos de lujo aparcados, incluido Kapri, según un informe policial.

Un agente detectó una sustancia blanca en un billete de 100 dólares dentro de un SUV Lamborghini, que olía a cannabis, lo que le dio al agente causa probable para registrar el vehículo. Durante el registro, el agente encontró una bolsa rosa que contenía una bolsa de plástico con MDMA, 37 mil dólares y numerosos documentos con el nombre de Kapri, según el informe policial.

El bolso rosa coincidía con el que se vio en una foto de Kodak Black que él había publicado en su cuenta de Instagram. La bolsa también contenía un mechero distintivo que también aparecía en la foto, según los investigadores.

Según el informe policial, todos los presentes en el lugar negaron poseer la bolsa, incluido el intérprete, quien sin embargo dijo que el dinero pertenecía a su negocio y pidió que se lo devolvieran.

Ambrosia Healy y Kevin Young, que representan a Kodak Black en Universal Music Group, no respondieron a un correo electrónico solicitando comentarios.

Kodak Black ha enfrentado problemas legales previos

En 2023, la policía de Plantation, Florida, arrestó a Bill Kapri, conocido como Kodak Black, tras encontrarlo dormido al volante con polvo blanco alrededor de la boca, según informaron las autoridades. Aunque las autoridades dijeron que el polvo inicialmente dio positivo en cocaína, un análisis de laboratorio reveló posteriormente que era oxicodona, para la cual Kapri obtuvo una receta.

El arresto supuso una violación de su libertad condicional por un caso no relacionado, lo que llevó a que fuera encerrado en Miami durante dos meses.

Kapri también fue arrestado en 2022 acusado de tráfico de oxicodona y posesión de una sustancia controlada sin receta. Fue puesto en libertad bajo fianza con pruebas regulares de drogas como condición para su liberación. Kapri fue ingresado en rehabilitación de drogas durante 30 días en 2023 tras no realizar una prueba de drogas y luego dar positivo por fentanilo varios días después, según los registros judiciales.

En enero de 2021, el entonces presidente Donald Trump conmutó una condena federal de prisión de tres años que el rapero tenía por falsificar documentos usados para comprar armas. Bill Kapri había cumplido aproximadamente la mitad de su condena.

Como Kodak Black, Kapri ha vendido más de 30 millones de singles, con grandes éxitos como “Super Gremlin”, que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 en 2022.