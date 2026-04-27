¿Quién es Oliver Tree, el rapero que salió con Aaron Mercury en Supernova Génesis 2026?

Una de las entradas más impactantes de Supernova Génesis 2026 fue la de Aaron Mercury, quien fue acompañado en camino a ring por el artista internacional Oliver Tree en un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Y es que Aaron Mercury sorprendió al optar por una estética azteca durante su entrada, al aparecer vestido como un guerrero tradicional. Sin embargo, agregó un toque fresco al incluir en la entrada a Oliver Tree, quien interpretó la canción ‘Miss You’.

Ambas celebridades se pudieron a bailar en el camino antes de que el famoso finalmente llegara al cuadrilátero. “Viva México”, exclamó Oliver Tree. El momento sin duda alguna se convirtió en uno de los más llamativos de toda la noche.

La aparición del artista generó impacto en quienes conocen al famoso, pues se trata de un artista internacional que se presentará en mayo del 2026 en CDMX; sin embargo, algunas otras personas se quedaron con la duda de quién es.

¿Quién es Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell es un cantante, compositor, productor, rapero y cinematógrafo americano nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Estudió negocios en la Universidad Estatal de San Francisco por dos años.

Después de comenzar con una carrera en la música en 2010, el artista fue destacando poco a poco con el tiempo, participando junto a personalidades como Skrillex; en 2013, detuvo su proyecto para regresar a estudiar tecnología en el Instituto de las Artes de California.

Regresó en marzo del 2016 a la industria musical. Obtuvo fama internacional con sus canciones ‘Life Goes On’ en 2021 y ‘Miss You’ en 2022.

Uno de los detalles que destacan de su proyecto musical es que incluye elementos extravagantes en lo visual; además, mezcla géneros como el rock alternativo, pop, música electrónica y hip hop, lo que lo convierte en un personaje difícil de encasillar.

Antes de ser famoso, el músico practicaba scooter profesional. La aparición de Oliver Tree con Aaron Mercury en Supernova Génesis 2026 se trató de una aparición especial; ya había adelantado el influencer sobre la participación del músico, a pocas horas del evento.