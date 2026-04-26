Este domingo, la Arena CDMX acogió a 20 mil asistentes y se convirtió en escenario de Supernova Génesis 2026. Tras meses de preparación, creadores de contenido mexicanos y originarios de países como Argentina y Venezuela, se enfrentaron en el ring de box para ser parte de una nueva generación de ganadores del evento.

Uno de los enfrentamientos más comentados en redes sociales fue el del cantante Mario Bautista contra el creador de contenido Aaron Mercury. Se trata de dos figuras muy populares y con fandoms poderosos: las bautisters y las mercurials, quienes estuvieron presentes en el recinto.

Sin embargo, lo que importa es la decisión de los jueces y el desempeño en el ring; Aaron Mercury se alzó con el cinturón del Supernova Génesis 2026 al ganar por knockout.

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Aaron Mercury le gana a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026 en el primer round

Los galanes Mario Bautista y Aaron Mercury se enfrentaron cara a cara en el Supernova Génesis 2026 este domingo, tras la presentación de Ozuna, quien se quedó en el panel de comentaristas.

El cantante y el creador de contenido iniciaron a competir desde la entrada; Aaron lo hizo vestido de “azteca”, con una corona de plumas doradas, en compañía de Oliver Tree, y recibió la bendición de su mamá. Mientras tanto, Mario apareció a bordo de un carrito de golf y cantaba uno de sus éxitos.

Desde los segundos iniciales del primer round los creadores de contenido se dieron con todo. Aunque parecía que Mario Bautista no le daba respiro a Mercury, el exparticipante de La Casa de los Famosos fue mortal y mandó a la lona al cantante.

Mario Bautista termina en la lona en Supernova Génesis 2026 ı Foto: Supernova

Aaron Mercury ganó por knockout en menos de dos minutos. Ozuna fue el encargado de entregarle el cinturón al influencer.

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📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/Al94hzJaRJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026

¿Quién es Mario Bautista?

Mario Bautista es un cantante y compositor mexicano que nació en 1991, reconocido por su estilo urbano y pop latino. Ha incursionado en televisión y en las peleas de box amateur como Supernova Génesis 2025, donde ganó.

Mide 1.72 metros y pesa alrededor de 66.5 kg.

¿Quién es Aaron Mercury?

Aaron Mercury es un influencer y cantante mexicano, conocido en redes como TikTok e Instagram. Además, participó en La Casa de los Famosos México 2025.

Tiene 26 años actualmente. Mide 1.73 metros y pesa alrededor de 69 kg.