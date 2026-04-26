Así fue la entrada de Mario Bautista en Supernova Génesis 2026

Así fue la entrada de Mario Bautista en Supernova 2026

Mario Bautista llegó a Supernova Génesis 2026 con una imponente entrada acompañado de bellas mujeres. El cantante e influencer llegó seguro de sí mismo, pues el año pasado él fue el campeón en su pelea.

Así fue la llegada de Mario Bautista en Supernova

Mario Bautista llegó en un carrito de golf acompañado de mujeres, que iban dentro del vehículo o caminaban junto a este.

El cantante vistió una bata blanca y lució unos lentes oscuros, mientras hacía un performance acompañado de las mujeres, de hecho una de las chicas salió tocando la guitarra eléctrica.

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La canción con la que salió Mario Bausita es de él y se llama “Soledad”, si bien el artista no la cantó en vivo sí hizo sincronización de labios para este pequeño performance que duró cerca de un minuto.

Los usuarios de Internet no dudaron en criticar a Mario Bautista, porque su pelea duró bien poquito, no llegó ni al segundo round, en el primero Aarón Mercury le dio con todo.

Además, los dos famosos decidieron pelear sin careta como si fueran profesionales, entonces los golpes les llegaban más directo.

Si bien ya tenía experiencia porque el año pasado le ganó a Westcol, por lo que en esa ocasión era favorito para ganar, pero Aarón venía muy bien preparado y le dio con todo, tan fue así que Mario Bautista quedó en el piso ensangrentado y perdió por knockout.

En redes sociales los usuarios no dudaron en burlarse de la pelea de Mario Bautista, ya que duró muy poco, algunos aseguran que duró más su entrada hacia el ring que peleando con Aarón.

"Tardo más la entrada de MarioBautista que su participación en el ring“, ”Duró más su entrada que lo que aguantó MarioBautista en el ring jajajajaja. Mejor hubieran dejado escuchar más a Oliver Tree“, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

nmmn duró más la presentación de Mario Bautista que su pelea pic.twitter.com/PopQYCr1bv — Nasty Poet (@nxstypxet) April 27, 2026