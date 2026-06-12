¡Escándalo en el Mundial 2026! La Selección de Inglaterra es víctima de robo a días de su debut

La Selección de Inglaterra fue víctima de robo en su traslado a Kansas City, a solamente cuatro días de que enfrente a su similar de Croacia en su debut en el Mundial 2026, luego de que gran parte de su utilería fue hurtada. El equipo de la rosa solamente se quedó con un balón para trabajar.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel fue sustraído de los vehículos de transporte en Kansas City antes de que los futbolistas llegaran a dicha sede.

🚨😱 ¡EL ROBO DEL SIGLO SACUDE A INGLATERRA A DÍAS DE SU DEBUT MUNDIALISTA!



La selección de Inglaterra vivió una situación completamente insólita durante su traslado a Kansas City. A pocos días de enfrentar a Croacia en su estreno mundialista, gran parte de su utilería fue… pic.twitter.com/H69ph085D7 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 13, 2026

Según información del Daily Mail, la Selección de Inglaterra sufrió el robo de uniformes, balones y botines, entre estos últimos los personalizados de estrellas como Harry Kane y Jude Bellingham.

¿Quiénes robaron las pertenencias de los jugadores de Inglaterra?

Después de confirmar el robo, el Departamento de Policía de Kansas City se puso en contacto directo con la FA. El personal de seguridad sospecha que podrían estar implicados en este hecho los conductores que fueron contratados para hacer entrega del kit. Hasta el momento hay dos personas arrestadas.

El complejo Swope Soccer Village, que pertenece al Sporting Kansas City de la MLS, fue el sitio que la FA escogió para que fuera el búnker de Inglaterra durante la celebración de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra debuta en el magno evento el próximo miércoles 17 de junio, cuando se mida ante Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, llamado Estadio Dallas durante el desarrollo del certamen tripartita.

EVG