Roberto “Piojo” Alvarado forma parte de la Selección Mexicana y su participación en el Mundial 2026 arrancó en el partido inaugural del torneo en el Estadio de la Ciudad de México.

Si bien ya es un personaje reconocido dentro del futbol nacional, hay detalles que los seguidores del deporte no conocen sobre él y su vida privada, incluyendo los pormenores de la mujer que desde hace años lo acompaña.

¿Quién es Dayana Gómez, la esposa del Roberto “Piojo” Alvarado? ı Foto: IG: @dayanagss

Y es que con 27 años de edad, el Piojo Andrade ya formó una familia con Dayana Gómez, quien le ha mostrado su apoyo y cariño internacional a través del tiempo. Ahora, tras el arranque de la Copa del Mundo, la mujer dedicó unas palabras a su esposo.

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“Un sueño poder estar apoyándote @piojo.13 y a mi México. Qué hermoso lo que vivimos ayer. Te amo con todo mi corazón mi vida, ¡gracias por darlo todo! Estamos tan orgullosas de ti", celebró.

¿Quién es Dayana Gómez, la esposa del Roberto “Piojo” Alvarado?

Dayana Gómez es la esposa del futbolista, quien crea contenido en redes sociales y solo en su cuenta de Instagram, cuenta con 126 mil seguidores, en las que comparte principalmente fotos acompañada de su familia.

A pesar de eso, se reserva muchos detalles personales, por lo que es muy poco lo que sabemos sobre ella, quien ha preferido priorizar los momentos emotivos que comparte con su familia, sin buscar obtener popularidad.

La historia de Roberto y Dayana ha estado marcada por momentos complicados. En 2021, enfrentaron la pérdida de un bebé, una triste situación que los fortaleció como familia y fue acompañada por grandes muestras de apoyo de la afición.

Posteriormente, la llegada de sus dos hijas les trajo nuevas alegrías a la pareja, quienes durante sus tiempos libres disfrutan con ellas.

Las hijas del Piojo Alvarado y su esposa, Dayana Gómez, asistieron al partido inaugural del Mundial 2026 para ver a su padre en la justa deportiva; se trata de la segunda Copa del Mundo que juega el integrante de las Chivas.

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