VIDEO: Reportera denuncia acoso mientras cubría el Mundial 2026 en la CDMX

Montserrat Gómez compartió un video en el que se observa cómo un aficionado se acerca por detrás.

La fiesta de la inauguración del Mundial 2026 también dejó un episodio que abrió la conversación sobre la seguridad de las mujeres en los eventos deportivos.

La periodista deportiva Montserrat Gómez denunció haber sido víctima de acoso mientras realizaba una cobertura en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió un video en el que se observa cómo un aficionado se acerca por detrás y la abraza mientras ella grababa un reporte frente a la cámara.

Monserrat Gomez sufre acoso de un aficionado de México. pic.twitter.com/M1lW6LCvll — Capi Super Girl. (@capi_abril) June 12, 2026

Según explicó la reportera, el hombre la tocó sin su consentimiento mientras realizaba su trabajo, una situación que calificó como una falta de respeto tanto a su labor profesional como a su integridad personal.

“Para mí fue una falta de respeto como profesional y sobre todo como mujer”, escribió en su publicación.

Una situación que no es nueva

Tras la difusión del video, Gómez recibió numerosas muestras de apoyo por parte de colegas, aficionados y usuarios en redes sociales.

La periodista explicó posteriormente que decidió compartir lo ocurrido porque considera importante visibilizar este tipo de conductas, especialmente en eventos de gran magnitud como una Copa del Mundo.

Además, reveló que no es la primera vez que enfrenta una situación similar durante una cobertura deportiva. De acuerdo con su testimonio, el primer incidente ocurrió en 2021 durante un evento en Puebla, cuando un aficionado intentó besarla mientras realizaba su trabajo.

Con más de una década cubriendo deportes, Gómez señaló que estos episodios siguen ocurriendo con frecuencia contra reporteras y creadoras de contenido que trabajan en espacios públicos.

El debate en el Mundial 2026

El caso volvió a poner sobre la mesa una problemática que ha acompañado durante años a las periodistas deportivas en distintas partes del mundo.

Mientras miles de aficionados celebraban el arranque del Mundial 2026, la comunicadora pidió que existan condiciones de respeto y seguridad para que las mujeres puedan desempeñar su trabajo sin ser objeto de agresiones o conductas invasivas.

El video se viralizó rápidamente y generó una conversación sobre los límites del comportamiento de los aficionados y la necesidad de garantizar entornos seguros para quienes cubren uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

ice