VIDEO: Aficionada mexicana besa a reportero coreano y se vuelve viral en el Mundial 2026; le llueven críticas

El momento ocurrió en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, sede del debut de Corea del Sur en el Mundial.

Lo que comenzó como una transmisión rutinaria previa al partido entre Corea del Sur y República Checa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 fuera de las canchas.

El periodista surcoreano Son Kang-hoon, de la cadena MBC, realizaba un enlace desde las inmediaciones del Estadio Guadalajara cuando fue sorprendido por una aficionada mexicana que se acercó para abrazarlo y darle un beso en la mejilla frente a las cámaras.

월드컵 현지 리포팅 진행하던 중 유쾌한 해프닝

멕시코 지금 당장 갈 사람 손..🙌🏻 pic.twitter.com/Wb3DocUSjg — 장군파파 (@travelman777) June 11, 2026

La escena fue compartida en redes sociales y rápidamente acumuló cientos de miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los videos virales de la jornada mundialista en Guadalajara.

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Del momento viral al debate en redes

Más allá de las imágenes, el episodio provocó una discusión que trascendió el futbol.

Mientras algunos usuarios tomaron el momento con humor y lo interpretaron como una muestra espontánea del entusiasmo que vive México durante la justa 2026, otros cuestionaron la actitud de la aficionada al considerar que invadió el espacio personal del reportero.

Gran parte de la conversación giró en torno a una pregunta que se repitió constantemente en redes sociales: ¿qué habría ocurrido si la situación hubiera sido al revés?

Los comentarios se dividieron entre quienes defendieron el gesto como una expresión de afecto propia del ambiente festivo que rodea al Mundial y quienes señalaron que cualquier interacción física sin consentimiento puede generar incomodidad, independientemente del género de las personas involucradas.

Un mundial que también se juega en redes

El video apareció en una jornada cargada de emociones para la afición surcoreana. Horas después del incidente, Corea del Sur remontó ante República Checa y consiguió una valiosa victoria 2-1 en su debut en el Mundial 2026.

Sin embargo, fuera del terreno de juego, la conversación digital estuvo dominada por el inesperado encuentro entre el periodista asiático y la aficionada mexicana.

Las imágenes muestran a Kang-hoon reaccionando con una sonrisa nerviosa antes de continuar con su trabajo, mientras la aficionada incluso tomó el micrófono durante unos segundos para enviar un saludo a Corea del Sur.

La otra cara de la fiesta mundialista

Los Mundiales suelen regalar escenas de color, convivencia y cercanía entre aficionados de distintas nacionalidades. Sin embargo, el episodio también reavivó una discusión cada vez más presente en los grandes eventos deportivos: la necesidad de respetar los límites personales de jugadores, periodistas y aficionados.

Por ahora, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos virales más comentados de los primeros días de la Copa del Mundo 2026.

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