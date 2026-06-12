Canadá rescata el empate con Bosnia y Herzegovina en su inauguración del Mundial 2026

Canadá sufrió en su primer encuentro del Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina, pero el equipo de Jesse Marsch consiguió sacar el empate 1-1 para llevarse un punto a su cuenta. Toronto fue la ciudad que recibió este encuentro y la segunda inauguración de la Copa del Mundo, la cual se vio mermada por la falla que tuvo el inflable del trofeo.

El compromiso fue muy físico para ambas escuadras por el sol que pegaba directo en el rectángulo verde y, conforme pasaban los minutos, los bosnios fueron dejando espacios en el campo de juego, los cuales aprovechó la Hoja de Maple para buscar el empate.

CANADA VS BOSNIA FIRST GOALLLLLLLLLL pic.twitter.com/ZKHlVhP0MY — Noir (@BadassNoir) June 12, 2026

La primera parte terminó con el marcador 1-0 para Bosnia y Herzegovina gracias a la anotación de Jovo Lukic. La jugada fue a balón parado desde la esquina derecha; en el área, Sead Kolasinac peinó la esférica para que Lukic solo tuviera que empujar la número cinco con la cabeza para abrir el marcador.

Bosnia y Herzegovina pudo llevarse la victoria, pero en la segunda mitad decidieron retrasar sus líneas, teniendo que aguantar las embestidas por parte de Canadá durante 45 minutos, un plan que no llegó a buen puerto porque los locales consiguieron empatar.

Pasando los primeros 15 minutos de la parte complementaria, Jesse Marsch decidió llevar a cabo algunos cambios para darle dinamismo a su equipo; sacó a dos de sus mejores jugadores, Jonathan David y Tajon Buchanan, para meter a Promise David y Ali Ahmed.