México ya tiene rivales para el debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Nacional

La Selección Mexicana terminó su participación en el Mundial 2026, pero eso no impide que la actividad del equipo nacional continúe de cara a los próximos torneos internacionales, así que el equipo de Rafa Márquez ya tiene a los rivales designados para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El estratega mexicano tendrá su primera experiencia en el máximo circuito del balompié, ya que en el pasado solo ha dirigido a escuadras de categorías inferiores, así que en los primeros encuentros que dirija demostrará las habilidades que tiene para estar en el volante de México.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Estos son los rivales de México para septiembre y octubre

Rafa Márquez y su equipo de trabajo ya se preparan para dar a conocer su primera convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre, en la que podríamos ver a futbolistas que participaron en el Mundial 2026 volver a portar la camiseta del Tricolor.

Con información de diversos reportes, el cuadro nacional ya tiene a los cuatro rivales que enfrentará antes de terminar el 2026, el 26 y 29 de septiembre se verán las caras con Colombia y Perú en Baltimore y Nueva York, respectivamente. Mientras que el 3 y 6 de octubre se enfrentarán contra Estados Unidos y Chile en Phoenix y Pasadena, de manera respectiva.

La escuadra mexicana vuelve a Estados Unidos para tener sus encuentros amistosos de cara a la Nations League, el próximo torneo en puerta y después de eso vendrá la Copa Oro, en la que México buscará refrendar su título.

La Selección Mexicana quedó dentro del top 10 del Mundial 2026

La Selección Mexicana tuvo su mejor participación en la Copa del Mundo 2026 al ganar cuatro partidos y llegar hasta los octavos de final, aunque cayeron a manos de Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca.

Tras su participación, la escuadra nacional terminó como el noveno mejor equipo del torneo gracias a sus victorias y solo recibir tres goles en cuatro compromisos. Lamentablemente la ilusión mexicana cayó cuando fueron eliminados del certamen.

Rafa Márquez buscará catapultar a los futbolistas jóvenes para que sean la base de México en el próximo ciclo mundialista, además de que algunos ya están en Europa, como Obed Vargas con el Atlético de Madrid.

DCO