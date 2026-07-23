Este es el nuevo formato de la Liga MX Femenil; aquí te explicamos paso a paso como se jugará el torneo

La Liga MX Femenil tendrá cambios significativos en el torneo.

La Liga MX Femenil tendrá algunos cambios para esta temporada en cuestión del formato de la competencia, además de que tendrán una nueva imagen; ahora se llamará “Liga Femenil BBVA”. Así que aquí te explicamos cómo funcionará el torneo de mujeres en México de hoy en adelante.

La Liga Femenil seguirá manteniendo el formato de cuartos de final, semifinales y la gran final en la ronda de eliminación, pero ahora se implementarán los “tiers”, que son grupos de tres equipos, y habrá tres en los dos sectores.

La Liga Femenil se reinventa: nueva imagen y un nuevo sistema de competencia.



Acá toda la información. ⬇️#LigaFemenilBBVA pic.twitter.com/MlfrJcSkR2 — Fernanda Cortez (@FernandaCortezM) July 23, 2026

Estos son todos los cambios que tendrá la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil tendrá diversos cambios en el formato, uno de ellos son los grupos, ahora los equipos se dividirán en dos sectores de nueve clubes cada uno y disputarán 14 partidos en la fase regular, dos ante cada equipo de su grupo.

Dos grupos: A y B

Los primeros 4 clubes de cada grupo avanzan a los octavos de final

Se juegan 14 jornadas, de esas ocho serán ante equipos de su mismo grupo y seis encuentros contra dos clubes de cada Tier

Los Tier son grupos conformados por tres equipos. Cada sector tiene tres Tier.

Del formato anterior, se restaran el número de encuentros, de 17 compromisos a 14 cotejos, así que la temporada podría terminar más rápido de lo habitual, además de que con este nuevo formato, habrá temporadas en las que equipos de diferentes grupos no se enfrenten en toda la campaña.

Algo nuevo está por venir... 👀 pic.twitter.com/4lfqVGBVWv — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) July 22, 2026

América, el último campeón de la Liga MX Femenil con el anterior formato

La Liga MX Femenil comenzará una nueva etapa en su historia y el América quedará marcado como el equipo que ganó el título del torneo en la última edición de la pasada modalidad del torneo.

De ahora en adelante los nuevos equipos campeones se coronaran con el nuevo formato de la Liga Femenil, en la que el campeón tendrá que jugar menos partidos para levantar el título del certamen y coronarse como las reinas del futbol azteca.

DCO