La Liga MX Femenil tendrá MUCHOS cambios; estas son TODAS las modificaciones que tendrá el torneo

La Liga MX Femenil se encuentra por iniciar en unos días y el torneo tendrá algunas modificaciones para el torneo que viene. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) probará este nuevo formato con la rama femenil para ver como funcionan las siguientes modificaciones. Con información de Fernanda Cortez, comentarista de Fox, estos serán los cambios en el certamen local.

Habrá 2 grupos

Cada grupo estará conformado por 9 equipos

Los equipos se enfrentarán a los de su mismo sector en partidos de ida y vuelta, así que se enfrentarán en dos ocasiones en la temporada

Jugarán contra 6 equipos del otro grupo: 2 de cada subgrupo

El jueves 23, la Liga MX Femenil dará algunos anuncios previos al arranque de la temporada. El América será el último equipo en ser campeón del torneo local con el formato anterior y este año se definirá a las reinas con las nuevas modificaciones.

Algo nuevo está por venir... 👀 pic.twitter.com/4lfqVGBVWv — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) July 22, 2026

Así se conformaran los grupos para las nuevas modificaciones de la Liga MX Femenil

La fuente antes mencionada también informó como quedarán los dos grupos del torneo local para el torneo de este año y llama la atención que el Clásico Nacional y el Regio se podrá dar dos veces en el certamen al estar en el mismo grupo los dis equipos que juegan esos encuentros.

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Grupo A: Tigres, Rayadas, Toluca, Cruz Azul, Juárez, San Luis, Querétaro, Atlante, Santos

Grupo B: América, Chivas, Pachuca, Pumas, Tijuan, León, Atlas, Puebla, Necaxa

La Liga MX Femenil busca seguir creciendo en México y comenzar a exportar jugadoras, sin embargo, de momento tendrán que ver como funciona el nuevo formato para el certamen y cerciorarse que puede ser funcional en años próximos.

¡La espera está por terminar! ⚽



El próximo 31 de julio comienza el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.



📅 El 23 de julio presentaremos el calendario oficial para conocer el camino de los 18 clubes rumbo al campeonato.



¡Nos vemos muy pronto para escribir un nuevo… — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) July 17, 2026

La Liga MX Femenil presentará el calendario de todos los equipos del torneo

La Liga MX Femenil ya se prepara para iniciar una nueva temporada, pero los equipos aún no conocen a su primer rival en la competencia y pronto conocerán el calendario completo para conocer los cruces que tendrán en las primeras fechas los equipo.

En las redes sociales de la Liga MX Femenil informó que este jueves 23 de julio se dará a conocer el calendario completo de todos los partidos para el certamen local y contra que equipo debutarán los 18 clubes

DCO