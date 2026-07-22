Los atletas mexicanos a seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México a está a unas horas de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que es la primera gran prueba de los atletas aztecas en el ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.

La Delegación Mexicana se presenta en la capital de República Dominicana con la firme misión de defender el campeonato en la edición anterior. Para cumplir con este reto el país tiene grandes atletas, como los abanderados; Juan Celaya y Gabriela Rodríguez.

De los principales atletas que pueden ganar medalla de oro está Osmar Olvera. El multimedallista olímpico y campeón mundial es de los favoritos para subir al podio en trampolín de 1 y 3 metros.

El abanderado Juan Celaya llega con altas expectativas de subir al podio tras consolidarse en la élite internacional con preseas en París 2024 y certámenes mundiales. También en los saltadores; Randal Willars y Alejandra Estudillo son integrantes de la renovada generación de atletas que buscan el dominio regional, para después poder ganar una medalla de Juegos Olímpicos.

Hay que ponerle especial atención a Yareli Acevedo, quien en ciclismo de pista es otras las cartas fuertes de México. Llega como campeona mundial en la prueba por puntos y referente del ciclismo nacional.

Gabriela Rodríguez, subcampeona mundial en tiro deportivo, llega como abanderada y con grandes expectativas de lo que puede hacer en Santo Domingo.

Alejandra Valencia, doble medallista olímpica y referente indiscutible del arco recurvo. También Andrea Maya Becerra, la número uno del ranking internacional en arco compuesto y campeona mundial.

Otros atletas mexicanos a tener en cuenta

Kenia Lechuga (remo)

Alegna González (marcha)

Alejandra Ortega (marcha)

Matías Grande (tiro con arco)

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