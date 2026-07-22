México avanza a los cuartos de final de waterpolo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Con un contundente triunfo de 26-10 ante Guatemala, el equipo mexicano de polo acuático avanzó a los cuartos de final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. La selección suma dos victorias, al superar en jornada previa a Cuba y una derrota ante Puerto Rico.

México es el país con más preseas acumuladas en la justa regional en waterpolo varonil, sumando un total de 19 medallas (6 oros, 7 platas y 6 bronces). Cuba, por su parte, domina el departamento de títulos dorados con 10 de oro, 2 de plata y 1 de bronce para 13 podios.

México pelea por la presea en Waterpolo. ı Foto: PanamAquatics

En las recientes ediciones, la escuadra mexicana se ha colgado el bronce en Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y San Salvador 2023, además de lograr la presea dorada en San Salvador 2002 y Veracruz 2014. El polo acuático varonil forma parte del programa regional desde la cuarta edición en Panamá 1938.

La disciplina de waterpolo arrancó la actividad desde el 20 de julio, antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, así que será el primer deporte en definir a los ganadores de las preseas. Las finales varoniles se llevarán a cabo el próximo 25 de julio y la rama femenil definirá a las ganadoras un día después, el 26 del mismo mes.

México se enfrentará a Costa Rica en la búsqueda de avanzar a las semifinales del torneo y si logran avanzar a la final del certamen asegurarían la primera medalla de la delegación azteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que nuestro país es uno de los mejores participantes y quiere quedar en lo más alto del medallero por tercera edición consecutiva.

DCO