México avanza a los cuartos de final de waterpolo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Con un contundente triunfo de 26-10 ante Guatemala, el equipo mexicano de polo acuático avanzó a los cuartos de final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. La selección suma dos victorias, al superar en jornada previa a Cuba y una derrota ante Puerto Rico.
México es el país con más preseas acumuladas en la justa regional en waterpolo varonil, sumando un total de 19 medallas (6 oros, 7 platas y 6 bronces). Cuba, por su parte, domina el departamento de títulos dorados con 10 de oro, 2 de plata y 1 de bronce para 13 podios.
En las recientes ediciones, la escuadra mexicana se ha colgado el bronce en Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y San Salvador 2023, además de lograr la presea dorada en San Salvador 2002 y Veracruz 2014. El polo acuático varonil forma parte del programa regional desde la cuarta edición en Panamá 1938.
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿cuándo es la inauguración, dónde se disputan y dónde se podrán ver?
La disciplina de waterpolo arrancó la actividad desde el 20 de julio, antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, así que será el primer deporte en definir a los ganadores de las preseas. Las finales varoniles se llevarán a cabo el próximo 25 de julio y la rama femenil definirá a las ganadoras un día después, el 26 del mismo mes.
México se enfrentará a Costa Rica en la búsqueda de avanzar a las semifinales del torneo y si logran avanzar a la final del certamen asegurarían la primera medalla de la delegación azteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que nuestro país es uno de los mejores participantes y quiere quedar en lo más alto del medallero por tercera edición consecutiva.
DCO