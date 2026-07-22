Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿cuándo es la inauguración, dónde se disputan y dónde se podrán ver?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se disputan en Santo Domingo.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 están a pocas horas de arrancar. Este viernes 24 de julio se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en Santo Domingo, República Dominicana.

Lo Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se podrán seguir a través de Imagen Televisión, Claro Sports y Fox Sports México. En el evento participarán más de 600 deportistas mexicanos y se tienen contempladas al rededor de 57 disciplinas.

Hace unos días la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abanderó a la delegación que represente al país a partir del viernes 24 de julio hasta el próximo 8 de agosto.

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En la ceremonia recordó lo importante que será representar a México, ya que “lo hacen con un orgullo extraordinario. Siempre piensen en su país. Así se lo dije a la Selección de Futbol cuando tuve la oportunidad de abanderarlos”.

La Asamblea General de Centro Caribe Sports reunió en Santo Domingo a los líderes del deporte de la región. 🌎🤝



Durante la jornada se abordaron temas clave para seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo en Centroamérica y el Caribe. 🇩🇴



Desliza y revive algunos de los… pic.twitter.com/4f11g56DY5 — Panam Sports (@PanamSports) July 22, 2026

Deportistas reaccionan a la falta de bonos

Los deportistas mexicanos reaccionaron con sorpresa a la noticia a la falta de estímulos y bonos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pues en administraciones pasadas los mismos se entregaban a los atletas solamente por participar en la justa regional. Ahora solamente contarán con ese apoyo los que obtengan medalla.

Cuestionada al respecto, la arquera Alejandra Valencia admitió que hasta el momento no les han hecho saber algo al respecto, pero manifestó su confianza en que eventualmente las autoridades les comuniquen que sí habrá premios económicos, como normalmente ocurre.

“Espero que la noticia llegue más adelante, porque normalmente avisan que va a haber bono después del evento, por medalla o por participación, entonces estamos esperanzados de que pueda suceder más adelante”, reconoció la doble medallista olímpica