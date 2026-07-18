Toluca humilla a Chivas y demuestra que su seleccionados regresaron mejor para el inicio de la Liga MX

Toluca inició su aventura en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un contundente triunfo de 2-0 sobre Chivas, en un partido celebrado en el Estadio Akron. Esta victoria, correspondiente a la jornada inaugural, marca un comienzo prometedor para los Diablos Rojos, que demostraron solidez y efectividad en su juego.

El primer gol llegó al minuto 42, cuando Alexis Vega, con gran calma y precisión, convirtió un penalti, desatando la euforia entre los seguidores del Toluca. Este tanto, además, tuvo un sabor especial para Vega, quien anotó frente a su antiguo equipo.

¡Sangre fría corre por sus venas! 🥵🧊



Tremendo lo de Alexis Vega cobrando el penal. 😤



Aquí les dejo el GOLAZO del @TolucaFC esta noche... una auténtica DIABLURA. 👹🔥#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/BMcWi8wpE6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

En la segunda mitad, el conjunto escarlata amplió su ventaja gracias a Jesús Gallardo, quien, al minuto 74, selló el triunfo al culminar una jugada que evidenció el orden táctico y la cohesión del equipo. Con este resultado, los Diablos Rojos no solo obtienen tres puntos vitales, sino que también consolidan su dominio sobre Chivas, alcanzando su cuarta victoria consecutiva ante ellos, una racha que no se veía desde hace más de 15 años.

El conjunto rojiblanco, por su parte, se encuentra en una situación complicada, acumulando seis partidos sin conocer la victoria ante Toluca. En cinco de esos encuentros, el equipo no logró marcar, lo que refleja una falta de contundencia en su ataque. Su última victoria sobre los escarlatas se remonta a la Liguilla del Clausura 2024.

¡Y el segundo de los Diablos lo hizo Jesús Gallardo! 👹🔥



Aquí está el tanto de @TolucaFC en la contra.#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/g2qV0zwRsr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

Este triunfo también resalta la consistencia de Toluca en el arranque de los torneos, ya que suma nueve Aperturas sin perder en su primer partido. En contraste, Chivas sufrió su primer revés como local en esta instancia desde el Apertura 2021.

Con este resultado, Toluca comienza el Apertura 2026 con una inyección de confianza, mientras que Chivas deberá trabajar arduamente para recuperar su ritmo en las próximas jornadas. La temporada apenas comienza y las emociones están garantizadas para ambos equipos.