El América debuta con triunfo al mando de Guillermo Almada, pero deja muchas dudas (VIDEO)

El América debutó con triunfo sobre el Querétaro en la Liga MX.

El Club América comenzó su andadura en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una valiosa victoria al vencer 0-1 a Querétaro en el Estadio La Corregidora. Este partido marcó el debut de las Águilas en la competencia, donde demostraron su dominio a lo largo de gran parte del encuentro.

Desde el primer minuto, el equipo capitalino mostró una clara intención ofensiva, aunque la recompensa llegó solo en los momentos finales del partido. A pesar de contar con una oportunidad clara para abrir el marcador en el minuto 72 con un penalti ejecutado por Henry Martín, el delantero no pudo concretar, lo que mantuvo el empate en la pizarra.

Llegó el invitado principal con el América

Sin embargo, la perseverancia de América dio sus frutos en el minuto 83, cuando Isaías Violante apareció en el área para marcar un gol decisivo y otorgar los primeros tres puntos del torneo a su equipo.

Este triunfo no solo reafirma el dominio de América en esta rivalidad, sino que también extiende su racha de victorias ante Querétaro a siete, consolidando un registro impresionante de 12 partidos sin perder contra ellos, con un balance de nueve triunfos y tres empates.

¡Que sea el primero de muchos más en el torneo, Isaías! ⚽️🔥 pic.twitter.com/o9tDeDOJon — Club América (@ClubAmerica) July 19, 2026

Un inicio con muchas dudas para el América

Este inicio en la temporada refleja que el América está urgido en conseguir refuerzos, pues el equipo no luce bien y mucho menos completo y su nuevo entrenador lo sabe y, por lo mismo, a lo largo del encuentro se quejaba.

Mientras América celebra su éxito, Querétaro se enfrenta al desafío de recuperarse rápidamente en las próximas jornadas, buscando sumar sus primeros puntos en el torneo. La liga apenas comienza, pero la victoria de las Águilas deja claro que están listos para competir por el título.