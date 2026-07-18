Afición argentina manda mensaje a Leo Messi de cara a su último juego de Copa del Mundo

Leo Messi es el nombre del futbolista que tendrá los reflectores durante la final de la Copa del Mundo 2026 y también disputará su último juego en el máximo torneo de la FIFA y La Razón de México salió a las calles de Nueva York para que la afición argentina le mandara un mensaje a la estrella de la Albiceleste.

Miles de fans sudamericanos se reunieron en Times Square para el banderazo argentino de cara a la final del Mundial 2026, entre cánticos, banderas ondeando y una lluvia que no cesaba, los hinchas no dejaban de cantar bajo el agua y demostrar que su pasión por la selección va más allá que de lo ordinario.

¡Increíble! 🎆 Previo al encuentro entre España y Argentina en Nueva York, la afición argentina que ya se encuentra en la ciudad donde se llevará a cabo el encuentro le mandó un mensaje a Lionel Messi. ⚽🏆 Cabe destacar que Messi va en busca de liderar nuevamente el trono como… pic.twitter.com/t5xJ4iJaZf — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

Afición argentina manda mensaje a Leo Messi

Leo Messi es una figura intocable para la generación de aficionados argentinos que vieron a su selección campeona del mundo en 2022 y tras múltiples títulos a nivel de clubes y con la Albiceleste los hinchas comienzan a despedirse de una de las máximas figuras de su balompié.

“Eres un genio Messi”, es una de las frases más repetitivas de los hinchas sudamericanos para referirse al astro argentino. De igual manera piensan que el rosarino es “el mejor de la historia” y a otros les gustaría “conocerlo en persona”.

Aunque otros aún no piensan en el retiro, ya que esperan que mañana en la final de la Copa del Mundo “nos haga felices y que nos traiga la cuarta (estrella)”.

Leo Messi debe de disfrutar la final con Argentina

Sin embargo, después de ser campeón del mundo en 2022 la hinchada argentina le pide a Lionel Messi “que los disfrute, es el mejor de la historia y que duerma bien para que mañana disfrute”.

Durante el banderazo la afición reconoció que “son sus últimos 90 minutos, su última hora y media en un Mundial y va a ser un partido muy especial, ya completo el último pendiente que era ganarle a Inglaterra en un la Copa del Mundo”.

El astro argentino busca conseguir el bicampeonato con Argentina y así ayudar a Argentina a igualar a Italia y Brasil como las únicas selecciones bicampeonas del mundo.