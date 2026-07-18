Buenos Aires en Nueva York; Argentina tiene banderazo de salida previo a la final del Mundial

La afición de Argentina no deja de alentar a su equipo así llueva, truene o relampagué.

Los aficionados de Argentina de jactan de nunca dejar sola a su selección. En el Mundial 2026 lo están demostrando. En Times Square, pleno corazón de Nueva York, “la banda quilombera” llenó las calles de albiceleste, trapos, cánticos, fernet, fuegos artificiales y mucha ilusión.

En el banderazo previo a la final de la Copa del Mundo 2026 la Selección Argentina tuvo el constante apoyo de su gente, que pese a la lluvia y un fuerte dispositivo de policía estuvo desde las primeras horas de la tarde (la mañana para los más entusiastas) apoyando.

La lluvia ayudó al mal clima en Nueva York

Luego de un par de días donde el clima fue foco de atención por la mala calidad de aire, la lluvia se hizo presente desde temprano, pero no así espantó a los miles de fans.

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La Gran Manzana brilló con las decenas de banderas de Argentina, trapos dedicados a Diego Armando Maradona, Lionel Messi e incontables clubes sudamericanos.

“Para mí es todo”, dijo una aficionada a este periodo durante la juntada. “Para mí papá, mi hermano, mi abuelo, también es todo”, agregó.

Sueña con Argentina campeón y saben que su vida es el futbol

Otro aficionado reconoció que quiere que Argentina gane a España en la final del Mundial 2026, pero para él lo más grande que hay en su vida es Independiente, el primer gran club de Argentina, que a pesar de las malas rachas sigue siendo el máximo ganador de Copa Libertadores.

“Yo soy más hincha de mi club, con lo cual quiero que gane la selección, pero más quiero que gane mi club que es Independiente”, indicó el fan.

“Todo lo que está bien. Energía, buena onda, el espíritu, y a pesar de las cosas que van pasando mal, hay que remarlas y seguí adelante”, dijo otra aficionada.