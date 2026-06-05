Futbol Mexicano

América se mueve en el mercado y tiene en la mira a un crack que juega en Europa

El Club América se encuentra reconstruyendo su equipo de cara al siguiente torneo de la Liga MX y ya aparecieron los primeros nombres de jugadores para llegar a Coapa

El Club América se prepara para el Apertura 2026
El Club América se prepara para el Apertura 2026 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El Club América se encuentra reconstruyendo su equipo de cara al siguiente torneo de la Liga MX y ya aparecieron los primeros nombres de jugadores para llegar al Nido de Coapa, siendo uno de ellos un crack que milita en Europa y en la Selección Mexicana, nada menos que Luis Chávez.

Luego que André Jardine dejó a las Águilas va a llegar un nuevo entrenador y se dice que la llegada de Guillermo Almada es inminente, tanto que en TUDN revelaron que el charrúa quiere a Luis Gerardo Chávez, quien actualmente milita en Rusia.

Durante el partido entre México y Serbia, en la transmisión de TUDN, el reportero Gibran Araige destapó que América sigue la situación de Chávez, quien forma parte del Club Dinamo Moscú, una de las instituciones más grandes del balompié ruso.

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Por el momento no hay nada concreto y todo sería el deseo de Almada, quien todavía no es entrenador oficial de las Águilas. El América saben que necesitan darle la vuelta a la página y empezar de la mejor manera el Apertura 2026 de la Liga MX.

Luis Chávez brilla con México antes del Mundial

Luis Chávez se recuperó a tiempo de una lesión grave. En 2025, en plena Copa Oro con México, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo alejó de las canchas hasta hace un par de meses. La preocupación en el cuerpo técnico era sí podría llegar antes del arranque del Mundial.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico lo esperaron. Chávez sanó y aunque tuvo pocos minutos en la campaña con el Dinamo Moscú, el Vasco lo contempló entre los 26 futbolistas de la Selección Mexicana para la máxima justa deportiva.

En el último partido de preparación Luis Chávez respondió con un gol, de zurda. De hecho el futbolista es el único de todo el plantel Tricolor que ha metido gol en una Copa del Mundo, lo hizo en Qatar 2022.

aar

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