¡OFICIAL! André Jardine deja de ser entrenador del América después de tres años y seis títulos

El América sorprendió este miércoles al anunciar la inesperada salida de André Jardine del club. El técnico brasileño deja seis títulos en las vitrinas de Coapa y marcó historia en la Liga MX al formar un equipo de época con las Águilas, ya que son el único equipo en ganar tres títulos al hilo en el futbol mexicano.

“André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André”, se puede leer en el comunicado del América.

El América anunció que “después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas. El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América”.

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André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Estos son todos los títulos y números de André Jardine con el América

André Jardine llegó al América 2023 procedente del Atlético de San Luis y no fue la opción que la afición de las Águilas esperaba, pero con el tiempo se fue ganando el corazón del americanismo y con los títulos que ganó convirtió a los azulcremas en un equipo de época, aunque le hizo falta un cetro a nivel internacional, la Concacaf Champions Cup.

El técnico brasileño, desde su primera temporada con el América, logró levantar el título de la Liga MX para devolverle la felicidad a los fans de las Águilas; después consiguió un tricampeonato del futbol mexicano, consiguió un título de Campeones Cup, Campeón de Campeones y Supercopa MX.

Durante su estadía en el banquillo de las Águilas, André Jardine dirigió 162 encuentros, ganó 85 partidos, empató 41 cotejos y perdió solamente 36 enfrentamientos. El brasileño dejará una vacante muy difícil de llenar, porque la afición y directiva azulcrema quieren volver a ser campeones después del tricampeonato.

André Jardine ya tendría sustituto en el banquillo del América. ı Foto: Mexsport

¿Quién será el reemplazo de André Jardine en el banquillo del América?

El América ya tiene el reemplazo de André Jardine en el banquillo de Coapa y sería un entrenador histórico de la Liga MX y que sabe lo que es ser campeón del futbol mexicano, aunque será complicado poder darle al americanismo lo que el brasileño le otorgó el conjunto capitalino.

La directiva de las Águilas quiere a Guillermo Almada en al banquillo azulcrema, entrenador que dirigió a Pachuca en su momento y lo que puede darle al América es una mejora en la cantera, ya que el estratega uruguayo tiene experiencia en debutar y encontrar jóvenes que tienen potencial en primera división.

Sería cuestión de horas para que la directiva del América anuncie la llegada de Guillermo Almada, quien es la primera opción y el que más suena para ser el entrenador de las Águilas.

DCO