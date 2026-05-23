¡Campeonas! América conquista la Concacaf W Champions Cup tras duelo de volteretas contra Washington Spirit

América se coronó en la Concacaf W Champions Cup tras vencer en una vibrante final al Washington Spirit.

El América Femenil cerró una semana perfecta luego de que este sábado se coronó en la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup, tras derrotar 5-3 al Washington Spirit en un duelo de volteretas en el Estadio Hidalgo de Pachuca, apenas una semana después de haber conquistado el título de la Liga MX Femenil. Es su primer trofeo a nivel internacional.

Aylín Aviléz abrió la pizarra al minuto 22 para poner al frente a las Águilas al barrerse en el área para marcar con un remate de derecha. Geyse da Silva aumentó la ventaja para las de Coapa al 27′.

El gol que puede valer el primer título internacional a América Femenil 🔥



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AMÉRICA 3-3 WASHINGTON SPIRIT 🤯



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Pero el equipo de la NWSL reaccionó pronto y al minuto 30 encontró el tanto del descuento por conducto de Sofía Cantore.

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Washington Spirit pone en apuros al América

El Washington Spirit emparejó la final ante el América recién iniciado el complemento, gracias a un remate de la marfileña Rosemonde Kouassi al 46′.

La atacante africana convirtió la diana de la remontada del club de la NWSL al minuto 58. Pero muy poco le duró el gusto a las de Estados Unidos, pues la brasileña Geyse da Silva aprovechó un garrafal error de la portera Sandy MacIver para emparejar los cartones al 61′.

El América recuperó la ventaja en el marcador al minuto 79 y lo hizo por medio de la española Irene Guerrero, quien venció a la guardameta rival con un zurdazo raso y colocado.

Ya en la compensación, Scarlett Camberos puso cifras definitivas al cerrar la pinza en el área tras una asistencia de Geyse da Silva.

EVG