Estos son todos los títulos del América Femenil y a los rivales que han vencido en la final

El América Femenil volvió a darle una alegría a su afición al coronarse en el Clausura 2026, para que la escuadra azulcrema lograra su tercer título en su historia y se metiera entre los tres equipos más laureados del torneo local con tres conquistas en la Liga MX Femenil.

Ángel Villacampa llevaba cuatro finales perdidas desde la última vez que levantó el título con las Águilas. En este Clausura 2026, el entrenador español se quitó un peso de encima al poder ganar el trofeo con el cuadro azulcrema para estar más cerca de igualar al Monterrey, conjunto que presume cuatro cetros en su historia.

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Felicidades al Club América por conquistar el Clausura 2026 y levantar un nuevo trofeo en #NuestroFutFem. 🦅⚽️



Una noche de gloria que quedará para la historia. 🔥#FutFemNuestraFinal pic.twitter.com/1DaVXSLcBO — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 17, 2026

Estos son todos los títulos del América Femenil en la Liga MX

El América Femenil es uno de los equipos más ganadores de la Liga MX con su título en este Clausura 2026 y, desde la creación de la liga en 2017, el conjunto de Coapa ha conquistado en tres ocasiones el trofeo del torneo local.

El primer cetro de las Águilas fue en el Apertura 2018, cuando vencieron en la tanda de penales a Tigres por marcador de 3-1. Ocho torneos después, el América volvió a llegar a la gran final de la Liga MX para lograr su segundo trofeo, venciendo al Pachuca 4-2 en el marcador global.

La tercera y última estrella de las azulcremas fue este Clausura 2026, remontando el marcador global ante el Monterrey en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para coronarse en el primer torneo del año y antes de que arranque el Mundial 2026.

Ángel Villacampa es el entrenador más ganador del América Femenil

Ángel Villacampa llegó al América en junio del 2022 y un año después ganó su primer campeonato con las Águilas en el Clausura 2023, igualando lo conseguido por Leonardo Cuéllar en el Apertura 2018.

Sin embargo con su campeonato en el Clausura 2026 el entrenador español logró su segundo cetro con las azulcremas, siendo el estratega más laureado del conjunto de Coapa al tener dos trofeos con el América.

Ahora la misión de Ángel Villacampa al frente de las Águilas será volver a ganar el título de la Liga MX Femenil para conseguir el primer bicampeonato de la escuadra azulcrema.

DCO