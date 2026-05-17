¡Monarcas! América golea a Rayadas y se corona en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil; resumen y goles

América se coronó en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tras vencer a Rayadas en la gran final.

El América puso fin a una racha de tres años sin coronarse en la Liga MX Femenil, luego de golear 3-0 a Rayadas en la final de vuelta del Clausura 2026, para imponerse por un marcador global de 3-1, con lo que también acabó con una racha de cuatro definiciones consecutivas perdidas.

La primera polémica del juego se presentó al minuto 8, cuando la árbitra Cesia Campos anuló un gol de las Águilas por un empujón previo al tanto de Montserrat Saldívar, quien había aprovechado un yerro de la guardameta Paola Manrique.

¡IRENE GUERRERO abrió el marcador a nuestro favor! 🦅🔥



¡VAMOS POR MÁS, ÁGUILAS! 👊 pic.twitter.com/6z2RaIfDjK — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

¡AMÉRICA ESTÁ REMONTANDO!🦅⚽ ¡ERROR DE RAYADAS Y GOOOL DEL AMÉRICA!



Nuevamente un error de Monterrey que Geyse Da Silva aprovecha para el 2-1 en el global. pic.twitter.com/RI0Y68pWkU — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 17, 2026

La algarabía de la afición azulcrema debía esperar otra ocasión para festejar. Pese a la diana invalidada, las dirigidas por el español Ángel Villacampa siguieron con una postura agresiva en busca del gol que les diera el empate en la serie, lo cual derivó en varios tiros de esquina a su favor.

Las alarmas se encendieron entre las integrantes de Rayadas, cuando Karol Bernal se dolió en el césped, motivo por el que tuvo que ser revisada por los asistentes médicos justo en el momento en el que se dio la pausa de hidratación.

América toma la delantera antes del descanso

El Monterrey casi se pone adelante en la pizarra luego de un contragolpe al minuto 34, pero Valeria del Campo mandó el balón apenas a un costado de la cabaña defendida por Sandra Paños.

La brasileña Geyse da Silva respondió con un trallazo que pasó por encima de la portería del conjunto visitante al 38’ en otro intento del América. Al 40’ fue el turno de Montserrat Saldívar con una ejecución de tiro libre que se fue apenas arriba del travesaño.

La asistencia de las azulcremas dio frutos al minuto 44, cuando la española Irene Guerrero aprovechó la falta de comunicación entre Valeria del Campo y la portera Paola Manrique para desatar el grito de gol de la hinchada en as tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes. El global ya estaba emparejado.

¡EL TERCEROOOOOO A NUESTRO FAVOR! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bQMHrWtYZM — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

América da la vuelta al inicio del complemento

Apenas a los cinco minutos del complemento, Geyse da Silva aprovechó otra garrafal falla de Valeria del Campo y de Paola Manrique, luego de que la barrida de la zaguera fue a destiempo y la portera no se quedó con el balón, que quedó a merced de la brasileña, quien al 50’ reventó las redes para poner a las de Coapa por primera vez arriba en el global.

Las capitalinas crecieron en confianza con el aliento del público, que se escuchaba cada vez más ruidoso en las tribunas. Rayadas no podía reaccionar.

El Monterrey se salvó de nueva cuenta al minuto 64 después de una serie de rebotes en el área, pero en esta ocasión la fortuna no le jugó una mala pasada a la cancerbera Paola Manrique, quien se quedó con la esférica.

Geyse da Silva había conseguido su segunda anotación del encuentro al minuto 70, la cual fue invalidada por un claro fuera de lugar.

La silbante Cesia Campos indicó un penalti a favor del América tras una falta de Daniela Monroy sobre Geyse da Silva. Scarlett Camberos ejecutó la pena máxima con un tiro raso y cruzado, y a pesar de que la arquera visitante adivinó la dirección de la misma no pudo evitar la caída de su marco al minuto 81 para el 3-0.

El Monterrey se lanzó al ataque en busca de recortar distancias, pero lo hizo más con desesperación que ideas.

EVG