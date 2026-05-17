Nuevo León se alista para recibir a Suecia en el Mundial 2026 con ‘mini-película’ vikinga | VIDEO

Samuel García publica "mini-película" vikinga para anunciar llegada de la selección de Suecia a Monterrey, por el Mundial.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el estado ya está listo para recibir a la selección sueca de fútbol, que jugará en su territorio en el marco de la Copa Mundial 2026, lo cual anunció con una emocionante “mini-película” publicada en sus redes sociales.

En sus perfiles digitales, el titular del Ejecutivo estatal publicó una animación que retrata cómo sería la llegada de un ejército de vikingos al Nuevo León moderno, en referencia a la próxima visita de la selección de Suecia al Estadio Monterrey (también conocido como Estadio BBVA).

Estadio BBVA, sede en Nuevo León del Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

En el material producido con ayuda de la Inteligencia Artificial, se aprecia cómo un ejército de vikingos viaja a Nuevo León y, aunque al principio no se adapta a la vida moderna, termina contagiado del espíritu festivo de la entidad y de la “fiebre mundialista”.

Así, vemos cómo el ejército vikingo degusta una carnita asada, toma cerveza, se tatúa el escudo de Nuevo León, acude al Fan Fest del Mundial en la Macroplaza de Monterrey, celebra goles en el Estadio BBVA y hasta juega una “cascarita” frente al Cerro de la Silla.

Al final, un soldado vikingo levanta un balón y grita, emocionado: “¡Odín está aquí con nosotros!”.

Llegando a Suecia a invitar a los suecos a vivir el Mundial Más Norteño 🇸🇪⚽️🦁 pic.twitter.com/e7wNP5CyCX — Samuel García (@samuel_garcias) May 17, 2026

El gobernador Samuel García compartió el video con la leyenda: “Llegando a Suecia a invitar a los suecos a vivir el Mundial Más Norteño”, con lo que confirma que la entidad está lista para recibir a la selección europea en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Recordar que uno de los primeros partidos del Mundial 2026 se jugará en Monterrey, Nuevo León, y será el Suecia vs. Túnez, en el Estadio BBVA, el 14 de junio.

Para acompañar las celebraciones del Mundial 2026, el gobierno de Nuevo León anunció un ambicioso Fan Fest en la Macroplaza de la capital, con la presencia de grupos nacionales e internacionales, entre ellos la banda Imagine Dragons.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Monterrey?

El Estadio Monterrey o Estadio BBVA albergará cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tres de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

14 de junio de 2026: Suecia vs. Túnez (Partido M12)

20 de junio de 2026: Túnez vs. Japón (Partido M36)

24 de junio de 2026: Sudáfrica vs. República de Corea (Partido M54)

29 de junio de 2026: 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C (Partido M75 - Dieciseisavos de Final)

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