FGE Michoacán asegura 127 animales en condiciones de insalubridad, tras cateos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró 117 perros y 10 gatos durante dos cateos realizados en el municipio de Marcos Castellanos, luego de investigaciones relacionadas con presuntos casos de maltrato animal.

De acuerdo con la institución, las diligencias fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, después de que un juez autorizó las órdenes de cateo derivadas de datos de prueba recabados por el Ministerio Público.

Rescatan 127 animales tras cateos en Marcos Castellanos, Michoacán. ı Foto: FGE Michoacán

El primer operativo se llevó a cabo en un inmueble del fraccionamiento Lomas del Real de Larios, en la localidad de San José de Gracia, donde agentes localizaron 72 caninos y 10 felinos en condiciones insalubres y con aparentes afectaciones de salud.

En el comunicado, la Fiscalía señaló que en el sitio había acumulación de heces, basura y muebles deteriorados, entorno en el que permanecían los animales.

Perros y gatos fueron hallados en entornos insalubres, según la FGE Michoacán. ı Foto: FGE Michoacán

Posteriormente, las autoridades realizaron un segundo cateo en un inmueble ubicado en la zona Centro de la misma localidad. Ahí fueron encontrados 45 perros en condiciones de vulnerabilidad, dentro de un espacio considerado insalubre por las autoridades ministeriales.

Los animales asegurados fueron trasladados a espacios habilitados por el Ayuntamiento para recibir resguardo provisional, atención y valoración médica.

Las acciones se realizaron en coordinación con autoridades municipales y personal de protección animal 🤝.



Bajo la política del Fiscal General, Carlos Torres Piña, la FGE fortalece acciones contra el maltrato a los seres sintientes. ⚖️🐾 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) May 16, 2026

La dependencia informó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.

“Bajo la política del Fiscal General, Carlos Torres Piña, la FGE fortalece acciones contra el maltrato a los seres sintientes”, se lee en el posicionamiento difundido por la institución.

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