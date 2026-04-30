Michoacán, Tlaxcala y Morelos destacan avances en turismo

En la imagen, los secretarios de Turismo de Michoacán, Tlaxcala y Morelos, Roberto Monroy, Fabricio Mena y Daniel Altafi, respectivamente

En Acapulco, Guerrero

Hace cinco años, Michoacán se disputaba con Guanajuato el primer lugar como uno de los estados más inseguros del país, hoy, la historia es diferente, gracias al esfuerzo de la actual administración local, el cual ha permitido que más personas quieran visitar la entidad.

En entrevista con La Razón, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal, destacó que aunque el estado se consolidó como uno de los destinos culturales más importantes del país gracias a sus artesanías, tradiciones y riqueza natural, la conversación nacional solía centrarse en los episodios de violencia.

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Sin embargo, actualmente el panorama es diferente, ya que existe una reducción sostenida en delitos de alto impacto, gracias a una estrategia que hace que las instancias locales trabajen de manera transversal.

El Dato: Michoacán registró afluencia histórica de 10 millones 635 mil 487 turistas durante 2025, cifra récord que superó en 5.6 por ciento a los visitantes a la entidad en 2024.

“Tenemos que trabajar en ir cambiando la imagen de nuestro estado. Sí es seguro, yo llevo 20 años en turismo y jamás ha habido una situación contra un turista, fuera de un robo de celular, o de un robo de carretera, fuera de eso no ha habido una situación contra un turista”, destacó.

Roberto Monroy, secretario de Michoacán, en entrevista con La Razón, ayer. ı Foto: Cuahutli R. Badillo›La Razón

La seguridad ha sido uno de los temas más sensibles para el país y también para Michoacán. ¿Qué mensaje le daría hoy a los turistas e inversionistas que observan con cautela al estado? Michoacán ha hecho un gran esfuerzo por contrarrestar esa percepción negativa que se tuvo durante muchos años. Hace cinco años, cuando llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el estado registraba más de 270 homicidios dolosos al mes. En ese momento competíamos con Guanajuato por los primeros lugares nacionales en un tema que, por supuesto, nadie quiere encabezar.

Hoy la situación es distinta. Michoacán se encuentra en el lugar 14 a nivel nacional y ya con menos de 60 homicidios dolosos al mes. Claro que todavía hay mucho por hacer, porque cualquier pérdida de una sola vida humana siempre será algo trágico, pero sí se ha realizado un trabajo importante de contención y de combate frontal a la delincuencia.

61.8 por ciento creció la derrama económica en 2025

Ese esfuerzo ha permitido salir de los primeros lugares y empezar a construir otra narrativa para el estado.

Tenemos que seguir insistiendo en mostrar lo que hoy es Michoacán: un estado con una riqueza enorme en cultura, gastronomía, naturaleza, pueblos mágicos, artesanías y tradiciones, pero también con instituciones que están trabajando para ofrecer mejores condiciones.

¿Qué acciones concretas se están implementando para proteger a los visitantes? Se trabaja de manera transversal entre distintas instancias, por ejemplo, los prestadores de servicios turísticos reciben capacitación permanente, existe coordinación con corporaciones de seguridad y además se cuenta con una policía turística.

Eso significa que no se deja el tema únicamente en manos de una dependencia. Hay participación de hoteleros, restauranteros, guías, operadores turísticos y autoridades locales. La seguridad del turista se entiende como una responsabilidad compartida.

También hay presencia institucional en eventos de alta afluencia, temporadas vacacionales y festividades importantes. Se sabe que en momentos como Semana Santa o la temporada de Noche de Muertos aumenta el número de visitantes, y por eso se refuerzan operativos y medidas preventivas.

¿Cómo llega Michoacán a esta edición del Tianguis Turístico? Llegamos con una delegación de 75 personas integrada por touroperadores, agentes de viajes, presidentes municipales, funcionarios y también muchos empresarios que quieren vender el destino.

Venimos a presentar muchos productos turísticos, ya que Michoacán es conocido por su cultura, naturaleza, historia, gastronomía y artesanía, que es bellísima. Pero además ahora tenemos nuevos productos que ayudan a refrescar la oferta y atraer nuevos segmentos de visitantes.

La intención principal es hacer negocios, concretar citas y seguir posicionando al estado como uno de los grandes destinos de México.

¿Cuál es hoy la principal fortaleza turística de Michoacán? La principal fortaleza es su diversidad. Pocos estados pueden ofrecer al mismo tiempo ciudades coloniales, lagos, montaña, costa, tradiciones indígenas vivas, gastronomía reconocida y festivales durante buena parte del año.

Michoacán tiene seis patrimonios reconocidos por la UNESCO y 10 Pueblos Mágicos. Pero sobre todo, la gran riqueza del estado es su gente, una población que disfruta recibir a quien visita la entidad y atenderlo bien. Eso es algo que muchos turistas destacan cuando conocen Michoacán.

¿Qué nuevos atractivos están impulsando para atraer visitantes? Uno de los principales proyectos recientes es el teleférico de Uruapan, recién inaugurado. Se trata de un sistema de transporte público que también tiene vocación turística, porque ofrece vistas de la ciudad, del Parque Nacional y del Centro Histórico.

Es una experiencia distinta que mezcla movilidad urbana con atractivo turístico. Además, el costo es accesible, lo que lo convierte en una opción tanto para habitantes como para visitantes.

También se está construyendo otro teleférico en Morelia, que tendrá un recorrido importante y potencial turístico.

Además de infraestructura, ¿qué papel juega la tecnología en la promoción del estado? Estamos apostando por herramientas innovadoras. Presentamos a Tatapancho, que es una inteligencia artificial enfocada al turismo y disponible en la página oficial Visit Michoacán.

El visitante puede decirle cuántos días viajará, con quién viene, cuánto presupuesto tiene o qué intereses busca, y la plataforma arma un itinerario personalizado, además de conectarlo con prestadores de servicios.

Es una manera de combinar tradición con modernidad y facilitar la experiencia de viaje.

Tlaxcala recibe más visitantes internacionales

› Por Berenice Luna y Cuahutli R. Badillo

Debido a la participación de Tlaxcala en diversos foros, ferias y eventos turísticos, tanto nacionales como internacionales, ha logrado atraer a más turistas extranjeros desde 2021, al pasar de 17 mil personas a 45 mil visitantes el año pasado; la encomienda del gobierno estatal es promover y poner en la palestra a la entidad y a su oferta turística, señaló Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo.

“Nosotros estamos encargados, tenemos la obligación de promover, de poner en la palestra tanto a nivel nacional como internacional a Tlaxcala, estando en foros como en el que estamos actualmente (Tianguis Turístico 2026), es el foro más grande del sector turístico del país, pero también en los foros internacionales”, agregó.

Y también gracias a los eventos que el gobierno estatal ha promovido en la entidad, como lo es el Mundial de Tiro con Arco o el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, “nos generan mayor visibilidad, mayor presencia en el mercado nacional e internacional”, pero no se debe dejar de lado su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y en la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

FABRICIO MENA, secretario de Turismo Tlaxcala, en conversación con La Razón, ayer ı Foto: Cuahutli R. Badillo›La Razón

El funcionario estatal sostuvo que, actualmente, están apostando a promocionarse en Guatemala y Colombia, porque también se ha incrementado la llegada de turistas extranjeros por parte de esos países, “en algunos consulados de Estados Unidos como Nueva York y Chicago, tenemos la expectativa de seguir promoviendo porque Estados Unidos es el mayor mercado de turismo extranjero, igual Canadá”, indicó Mena Rodríguez.

Sostuvo que una de las ventajas de Tlaxcala es que es el estado con la menor incidencia delictiva del país, lo que se traduce en que la seguridad se puede ofrecer como un producto turístico; además, añadió que la conectividad que se tiene es otro punto fuerte.

“Tlaxcala es el estado con menor incidencia delictiva del país. Eso conlleva a que nosotros como producto turístico lo podamos ofrecer: tener un estado tranquilo, en calma, no estoy diciendo que no tengamos situaciones de delincuencia, pero lo tenemos bajo control… Ese es un producto que podemos ofrecer, es uno de nuestros atractivos, también la conectividad que se tiene”, acotó.

Mencionó que la entidad tiene una amplia oferta de carreteras de cuatro carriles, y que tiene cerca tres aeródromos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se encuentra a dos horas con 20 minutos; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que está a dos horas y 40 minutos y el más cercano es el Aeropuerto Internacional de Puebla, en Huejotzingo, a 40 minutos, “la conectividad es otro producto que podemos ofrecer”.

Y también, ahondó en que la entidad le ha apostado a la anfitrionía de la gente, de ahí que el gobierno estatal impulse el turismo comunitario.

Morelos apuesta por atraer con oferta cultural

› Por Berenice Luna y Cuahutli R. Badillo

La política turística de Morelos se basa en un enfoque humanista, en donde todas las personas participen y se respete a las comunidades para así visibilizar las expresiones culturales de usos, costumbres y tradiciones de más de 100 años de historia, “creemos que el turismo se hace desde el territorio, no del escritorio”, señaló Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de la entidad.

En entrevista con La Razón, el funcionario estatal dijo que la secretaría trabaja en ofrecer valor turístico al patrimonio de la entidad, como es el caso de los conventos del siglo XVI o los chinelos y los carnavales que se realizan en el primer semestre de cada año.

“Es así como la Secretaría de Turismo con el Fideicomiso Turismo Morelos se han acercado para dotarlos de promoción, que puedan ser vistos, porque también creemos y lo ha pedido la gobernadora, que hagamos turismo, no nada más para visitantes, también para habitantes, debe de ser para todas y todos, no para unos cuantos”, agregó.

DANIEL ALTAFI, secretario de Turismo Morelos, en el Tianguis Turístico, ayer ı Foto: Cuahutli R. Badillo›La Razón

Sostuvo que uno de los pilares de la política turística es tener un turismo ordenado y claro, en donde se le dé valor a la actividad del sector, e incluso desde hace un año se realiza una comprobación de la aportación que se hace al Producto Interno Bruto (PIB), donde se encontró que es de 18 por ciento porque no sólo se incluye la ocupación hotelera, sino también la gastronomía y el entretenimiento, y a partir de ese ejercicio, se creó el Observatorio Turístico Sostenible, que se espera sea registrado ante la red de ONU Turismo en este año.

“Seremos, si todo sale bien, el quinto estado en el país, que tenga un un observatorio profesional registrado por la ONU y avalado. Nos sumaremos a los 44 que hay a nivel mundial solamente. Por otro lado, hicimos la nueva Ley Estatal de Turismo. Ahí ya reconocemos la actividad de las plataformas tecnológicas de alojamiento temporal a corto plazo”, indicó Altafi Valladares.

Con esa nueva ley, se espera que las compañías de alojamiento ya paguen el impuesto sobre hospedaje y en ese sentido, la bolsa de recaudación aumentará para beneficiar al ecosistema turístico; también se ha impulsado un programa maestro de desarrollo turístico a 12 años, para darle claridad al sector y se le dio valor a 18 segmentos de turismo y contó con la participación de los 36 municipios de la entidad y de los prestadores de servicios.

“Creo que ya dimos un primer paso que es tener bases sólidas, ahora lo que toca es infraestructura turística y mayor competitividad; en el caso de la promoción estamos pensando que en este sexenio vamos a lograr un sistema de comercialización turística que tenga un ecosistema entre el prestador de servicios, por supuesto, el usuario, el cliente, el atractivo turístico patrimonial y las preferencias de los usuarios. Así que va bien el tema y vamos a construir un legado turístico”, acotó el secretario de Turismo estatal.

Además, mencionó que ya se está construyendo un centro de convenciones que estará listo en 2028; y agregó que Morelos ha apostado también por generar una bolsa de incentivos económicos a las producciones cinematográficas.