Morelos apuesta por atraer con oferta cultural

En Acapulco, Guerrero

La política turística de Morelos se basa en un enfoque humanista, en donde todas las personas participen y se respete a las comunidades para así visibilizar las expresiones culturales de usos, costumbres y tradiciones de más de 100 años de historia, “creemos que el turismo se hace desde el territorio, no del escritorio”, señaló Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de la entidad.

En entrevista con La Razón, el funcionario estatal dijo que la secretaría trabaja en ofrecer valor turístico al patrimonio de la entidad, como es el caso de los conventos del siglo XVI o los chinelos y los carnavales que se realizan en el primer semestre de cada año.

“Es así como la Secretaría de Turismo con el Fideicomiso Turismo Morelos se han acercado para dotarlos de promoción, que puedan ser vistos, porque también creemos y lo ha pedido la gobernadora, que hagamos turismo, no nada más para visitantes, también para habitantes, debe de ser para todas y todos, no para unos cuantos”, agregó.

Sostuvo que uno de los pilares de la política turística es tener un turismo ordenado y claro, en donde se le dé valor a la actividad del sector, e incluso desde hace un año se realiza una comprobación de la aportación que se hace al Producto Interno Bruto (PIB), donde se encontró que es de 18 por ciento porque no sólo se incluye la ocupación hotelera, sino también la gastronomía y el entretenimiento, y a partir de ese ejercicio, se creó el Observatorio Turístico Sostenible, que se espera sea registrado ante la red de ONU Turismo en este año.

“Seremos, si todo sale bien, el quinto estado en el país, que tenga un un observatorio profesional registrado por la ONU y avalado. Nos sumaremos a los 44 que hay a nivel mundial solamente. Por otro lado, hicimos la nueva Ley Estatal de Turismo. Ahí ya reconocemos la actividad de las plataformas tecnológicas de alojamiento temporal a corto plazo”, indicó Altafi Valladares.

Con esa nueva ley, se espera que las compañías de alojamiento ya paguen el impuesto sobre hospedaje y en ese sentido, la bolsa de recaudación aumentará para beneficiar al ecosistema turístico; también se ha impulsado un programa maestro de desarrollo turístico a 12 años, para darle claridad al sector y se le dio valor a 18 segmentos de turismo y contó con la participación de los 36 municipios de la entidad y de los prestadores de servicios.

“Creo que ya dimos un primer paso que es tener bases sólidas, ahora lo que toca es infraestructura turística y mayor competitividad; en el caso de la promoción estamos pensando que en este sexenio vamos a lograr un sistema de comercialización turística que tenga un ecosistema entre el prestador de servicios, por supuesto, el usuario, el cliente, el atractivo turístico patrimonial y las preferencias de los usuarios. Así que va bien el tema y vamos a construir un legado turístico”, acotó el secretario de Turismo estatal.

Además, mencionó que ya se está construyendo un centro de convenciones que estará listo en 2028; y agregó que Morelos ha apostado también por generar una bolsa de incentivos económicos a las producciones cinematográficas.