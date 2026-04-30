Tlaxcala recibe más visitantes internacionales

En Acapulco, Guerrero

Debido a la participación de Tlaxcala en diversos foros, ferias y eventos turísticos, tanto nacionales como internacionales, ha logrado atraer a más turistas extranjeros desde 2021, al pasar de 17 mil personas a 45 mil visitantes el año pasado; la encomienda del gobierno estatal es promover y poner en la palestra a la entidad y a su oferta turística, señaló Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo.

“Nosotros estamos encargados, tenemos la obligación de promover, de poner en la palestra tanto a nivel nacional como internacional a Tlaxcala, estando en foros como en el que estamos actualmente (Tianguis Turístico 2026), es el foro más grande del sector turístico del país, pero también en los foros internacionales”, agregó.

Y también gracias a los eventos que el gobierno estatal ha promovido en la entidad, como lo es el Mundial de Tiro con Arco o el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, “nos generan mayor visibilidad, mayor presencia en el mercado nacional e internacional”, pero no se debe dejar de lado su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y en la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El funcionario estatal sostuvo que, actualmente, están apostando a promocionarse en Guatemala y Colombia, porque también se ha incrementado la llegada de turistas extranjeros por parte de esos países, “en algunos consulados de Estados Unidos como Nueva York y Chicago, tenemos la expectativa de seguir promoviendo porque Estados Unidos es el mayor mercado de turismo extranjero, igual Canadá”, indicó Mena Rodríguez.

Sostuvo que una de las ventajas de Tlaxcala es que es el estado con la menor incidencia delictiva del país, lo que se traduce en que la seguridad se puede ofrecer como un producto turístico; además, añadió que la conectividad que se tiene es otro punto fuerte.

“Tlaxcala es el estado con menor incidencia delictiva del país. Eso conlleva a que nosotros como producto turístico lo podamos ofrecer: tener un estado tranquilo, en calma, no estoy diciendo que no tengamos situaciones de delincuencia, pero lo tenemos bajo control… Ese es un producto que podemos ofrecer, es uno de nuestros atractivos, también la conectividad que se tiene”, acotó.

Mencionó que la entidad tiene una amplia oferta de carreteras de cuatro carriles, y que tiene cerca tres aeródromos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se encuentra a dos horas con 20 minutos; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que está a dos horas y 40 minutos y el más cercano es el Aeropuerto Internacional de Puebla, en Huejotzingo, a 40 minutos, “la conectividad es otro producto que podemos ofrecer”.

Y también, ahondó en que la entidad le ha apostado a la anfitrionía de la gente, de ahí que el gobierno estatal impulse el turismo comunitario.