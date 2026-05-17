La falla mecánica que arruinó el debut de Max Verstappen en una carrera de 24 horas (VIDEO)

Max Verstappen no tuvo éxito en su debut en una carrera de 24 horas.

Las posibilidades del cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, de lograr la victoria en su debut en una carrera de 24 horas en el célebre circuito de Nürburgring se terminaron a causa de una falla mecánica en su auto.

Verstappen había estado liderando por la mañana con más de medio minuto de ventaja, compartiendo un Mercedes AMG GT3 con los experimentados pilotos de autos deportivos Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella.

Max Verstappen sigue sin suerte en el turismo.

Tras dominar gran parte de las 24Hs de Nürburgring y liderar por casi 50 segundos a poco más de 3 horas del final, debió abandonar por una falla en el eje de transmisión. Qué carrera tan cruel. pic.twitter.com/PaksiFnnnC — Adrian Leber (@F1leber) May 17, 2026

Con tres horas y media por delante, Juncadella acababa de relevar a Max Verstappen cuando tuvo que reducir la velocidad por un semieje dañado y perdió el liderazgo antes de entrar a boxes, donde el auto fue llevado al garaje.

Otro Mercedes aprovecha infortunio de Max Verstappen

La victoria fue para el Mercedes del equipo hermano, conducida por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin.

Aproximadamente tres horas después de su incidente, Dani Juncadella pudo volver a la pista y asegurar que el equipo fuera contabilizado como finalista en el puesto 38.

Al disputarse una semana antes de que la F1 regrese con el Gran Premio de Canadá, la carrera de Nürburgring era un proyecto de “lista de deseos” para Max Verstappen, quien es un gran aficionado a las carreras y este año ha puesto en duda su futuro en la F1 porque no está contento con la dependencia de la energía eléctrica en los autos del 2026.

Very unfortunate and frustrating ending, but these things can happen.

I still really enjoyed the experience together with Jules, Luggi and Dani. Thanks to the team and everyone around the track for your support. pic.twitter.com/9kvLyvlELK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 17, 2026

Verstappen provocó un impacto inmediato en su primer relevo el sábado por la tarde con un estilo rápido y agresivo, típico de su conducción en la F1, al pasar del décimo puesto al liderato con una serie de adelantamientos.

En un momento, perdió adherencia al pasar por un bache y se fue largo hacia el césped, quedándose a poco de la barrera, y más tarde protagonizó una reñida batalla por el liderato durante la noche.

Max Verstappen quiere volver en el 2027

Al hablar poco antes del incidente que truncó sus esperanzas de ganar, Verstappen comentó que disfrutó su carrera más larga hasta ahora y que esperaba volver en el 2027.

“Creo que, en general, es simplemente la competencia, el estilo de carreras de resistencia en el que compartes con compañeros de equipo. La carrera de 24 horas aquí, la pista es súper exigente, así que es toda una combinación”, afirmó.

Sobre el próximo año, Max Verstappen señaló: “Seguro que lo intentaré. Siempre depende un poco de mi calendario, pero primero disfrutemos ahora”.

EVG