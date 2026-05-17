¡CAMPEÓN! Jannik Sinner rompe racha de 50 años con su coronación en el Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner se convirtió en el primer italiano en ganar el Masters 1000 de Roma desde que Adriano Panatta lo consiguió hace 50 años, tras quedarse con la victoria por 6-4 y 6-4 sobre el noruego Casper Ruud en la final sobre la arcilla roja del Foro Itálico.

El triunfo también se convirtió al número 1 de la ATP, en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve torneos Masters 1,000, los certámenes más importantes fuera de los Grand Slams.

Jannik Sinner alarga su invicto

Novak Djokovic certificó el pleno de su carrera en el 2018 en Cincinnati a los 31 años, y luego pasó a ganar cada torneo al menos dos veces. Jannik Sinner tiene 24 años y, con su único rival real, Carlos Alcaraz, actualmente fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha, aparentemente nadie puede vencerlo.

Sinner amplió su racha de victorias a 29 partidos. No pierde desde que Jakub Mensik lo derrotó en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero. Y ahora tiene marca de 17-0 sobre arcilla este año de cara a Roland Garros, que comienza el próximo domingo.

¿Cuántos trofeos lleva Jannik Sinner en el 2026?

El italiano Jannik Sinner llegó a cinco títulos individuales en lo que va del 2026.

A su coronación en el Masters 1000 de Roma se unen los trofeos de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

A partir de la próxima semana, Jannik Sinner comenzará su intento por coronarse en Roland Garros, el único de los cuatro torneos de Grand Slam en el que todavía no se corona.

EVG