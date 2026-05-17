¡Imágenes sensibles! Así fue el terrible accidente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP (VIDEO)

Un terrible accidente se vivió en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Momentos de preocupación se vivieron en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP luego de un accidente protagonizado por el español Álex Márquez, quien voló por el aire en una imagen impactante.

El percance ocurrió cuando el piloto de Gresini buscaba hacerse del primer lugar justo detrás de Pedro Acosta, quien sufrió un problema técnico en el dispositivo de altura de la KTM, al quedarse sin potencia.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. 😰❌



A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. 😔



Álex está consciente. 🙏



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Luego de que Pedro Acosta se quedó casi parado en la mitad de la pista, Álex Márquez, quien lo seguía de cerca, no lo pudo esquivar. Trató de hacerlo por la derecha, pero el contacto fue inevitable.

¿Cómo se encuentra Álex Márquez tras su accidente?

Tras el accidente, Álex Márquez fue llevado en ambulancia al hospital del circuito, con la preocupación de familiares, aficionados y los integrantes de su equipo, antes de ser enviado a la clínica de Barcelona para más estudios.

Horas después del hecho, el equipo Gresini dio a conocer que Álex Márquez sufrió la fractura marginal de la vértebra C7, la cual será evaluada de manera comleta en el transcurso de la semana.

También se informó que el piloto español se fracturó la clavícula derecha, de la cual se le operaría este mismo domingo en el Hospital General de Cataluña para estabilizarla con una placa.

Restos de la moto de Márquez alcanzan a más pilotos

El accidente entre Álex Márquez y Pedro Acosta también afectó a otros pilotos durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, pues restos de la moto alcanzaron a otros pilotos.

Raúl Fernández fue golpeado por un fragmento de Ducati, en tanto que Fabio Di Giannantonio se cayó luego de no poder evitar una rueda a la mitad de la pista.

Pedro Acosta tampoco pudo continuar la carrera, pues el accidente ocasionó un pinchazo en su KTM, lo que lo obligó a regresar a boxes ayudado por otros volantes tras la suspensión de la misma.

EVG