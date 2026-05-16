Joel Huiqui y un mensaje que pone a pensar a la directiva de Cruz Azul tras llegar a la final de la Liga MX (VIDEO)

Joel Huiqui llevó a Cruz Azul a la final de la Liga MX en calidad de entrenador interino.

Joel Huiqui aseguró que le gustaría seguir en el banquillo de Cruz Azul, un claro mensaje para la directiva celeste después de guiar al equipo a la final del Clausura 2026 de la Liga MX tras eliminar a Chivas en semifinales.

En conferencia de prensa, el director técnico interino de La Máquina admitió que le gustaría mantenerse como timonel de los celestes, pues está plenamente identificado con el club.

"ME ENCANTARÍA SEGUIR EN EL EQUIPO, DESDE QUE TENGO MEMORIA ESTOY EN EL CLUB" 🗣️🚂⚽



Joel Huiqui trasn conseguir el pase a la final#AquiPasa pic.twitter.com/pvk3sAShX3 — Claro Sports (@ClaroSports) May 17, 2026

“Me encantaría seguir en el equipo, desde que tengo memoria soy parte del club, casi como un inventario”, aseveró Joel Huiqui en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Cruz Azul sobre Chivas en el Estadio Jalisco.

Joel Huiqui, ilusionado por darle un título a Cruz Azul

Joel Huiqui admitió que, al margen de lo que decida la directiva de Cruz Azul, siente ilusión por la posibilidad de darle un nuevo trofeo de la Liga MX a la entidad capitalina.

“Ahorita lo que me importa mucho es disfrutar la final, trabajarla bien y que la gente pueda tener un título más. Es una gran responsabilidad para nosotros representar a una institución como Cruz Azul”, remarcó el exdefensa.

El paso de Joel Huiqui como DT de Cruz Azul

Joel Huiqui fue elegido entrenador interino de Cruz Azul después de que la directiva cesó al argentino Nicolás Larcamón, previo a la última jornada de la fase regular del Clausura 2026.

El exzaguero ha dirigido hasta el momento cinco encuentros, con saldo de cuatro victorias y un empate, por lo que todavía no conoce la derrota en el timón de los cementeros.

Los triunfos de Cruz Azul con Joel Huiqui como estratega fueron sobre el Necaxa (Jornada 17), Atlas (dos veces en cuartos de final) y Chivas (semifinal de vuelta). La igualada fue en la ida de semifinales contra el Guadalajara.

EVG