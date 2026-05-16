Fans de Chivas son detenidos previo al partido ante Cruz Azul por agredir al autobús rival (VIDEO)

La previa del partido entre Chivas y Cruz Azul se vivió con nerviosismo y tragedia, pues varios aficionados del Rebaño Sagrado fueron detenidos en las afueras del Estadio Jalisco por agredir el autobús de los Cementeros antes de ingresar al recinto y las autoridades actuaron de inmediato contra los agresores.

En el video se puede ver que, después de que el autobús del Cruz Azul ingresó al Estadio Jalisco, los policías que estaban en las vallas de seguridad se metieron entre el tumulto de aficionados de las Chivas y detuvieron a dos personas que fueron acusadas de lanzar objetos al camión de los celestes.

🚨 Aficionados de Chivas detenidos por alterar el orden durante la llegada del Cruz Azul



Arrojaron objetos al camión de La Máquina, incluso algunos golpearon a los policías que resguardaban la llegada del equipo @muralcom pic.twitter.com/aML10hwTxo — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) May 16, 2026

Cruz Azul necesita ganar y a Chivas le basta con un empate

El partido de vuelta entre Chivas y Cruz Azul definirá al primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX, pero ambos equipos tienen metas diferentes en el compromiso para poder meterse al partido por el título del futbol mexicano.

De lado de las Chivas, un empate o victoria les basta en el compromiso para poder avanzar a la final de la Liga MX después de dos años, pues desde el 2024 no alcanzan el partido por el título del futbol mexicano.

Por su parte, el Cruz Azul necesita ganar sí o sí en el compromiso si es que quieren meterse a la final del torneo local, pues la posición en la tabla le beneficia al Rebaño Sagrado en el tema del criterio de desempate.