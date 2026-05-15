La maldición que Cruz Azul debe romper ante Chivas para llegar a la final del Clausura 2026

Cruz Azul tiene una dura estadística en contra de cara a la vuelta de semifinales del Clausura 2026.

Cruz Azul enfrenta a Chivas en las semifinales del vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX con una maldición a la que debe poner fin si quiere clasificar a la final, pues tiene 13 años sin ganar una serie de Liguilla cuando cierra como visitante.

El único resultado que le sirve a La Máquina este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco es el triunfo, pues otro empate le daría el boleto al Guadalajara por su mejor posición en la tabla.

LA MÁQUINA ESTÁ LISTA 🚂💙 pic.twitter.com/pz1i3e2pvg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 15, 2026

La última serie de Liguilla en la que Cruz Azul salió victorioso tras cerrar en calidad de visitante fue en los cuartos de final del Clausura 2013, cuando superó por marcador global de 4-3 a Monarcas Morelia, tras perder 1-0 el duelo de vuelta en el Estadio Morelos.

¿Cuántas series tiene Cruz Azul sin avanzar tras cerrar fuera?

Desde aquella eliminatoria contra Monarcas, el Cruz Azul ha cerrado ocho series de Liguilla como visitante y en todas ellas quedó eliminado.

La más reciente ocurrió en el pasado Apertura 2025 en las semifinales contra Tigres, llave en la que quedó eliminado después de un empate 1-1, pues ese resultado dejó el global 2-2, el cual le dio a Tigres el pase a la final por su mejor posición en la tabla.

Seis meses antes de eso, Cruz Azul quedó fuera también tras un 2-2 en el acumulado, esta vez tras caer 2-1 a manos del América en la semifinal de vuelta del Clausura 2025.

La peor eliminación de Cruz Azul en esta maldición

La eliminación más dolorosa para Cruz Azul desde que tiene esta maldición ocurrió en el Guard1anes 2020 a manos de Pumas.

Los cementeros golearon 4-0 a los felinos en la ida celebrada en el Estadio Azteca. Pero los del Pedregal se impusieron 4-0 en el cotejo de vuelta en Ciudad Universitaria para avanzar con el empate global, esto gracias a su mejor posición en la tabla.

Es por ello que Cruz Azul también tiene una cita contra la historia en la vuelta de semifinales del Clausura 2026 contra las Chivas, equipo al que eliminó en los cuartos de final del torneo anterior.

EVG