Cadillac le pone ultimátum a Checo Pérez en la F1 si no logra este importante acuerdo

Checo Pérez ya tiene fecha límite para sumar sus primeros puntos con Cadillac en la F1.

La escudería Cadillac reveló la fecha límite que le puso al mexicano Sergio Checo Pérez y al finlandés Valtteri Bottas para conseguir sus primeros puntos con el equipo en la F1 2026, para lo cual definió que el plazo es después del parón de verano.

“Estamos apuntando a sumar puntos después del parón de verano, eso no es lanzar un tiro, este es un equipo ambicioso, es un grupo ambicioso”, aseguró al respecto Dan Towriss, CEO de Cadillac en entrevista con la F1.

Cadillac are aiming to score points after the summer break according to CEO Dan Towriss:



‘We are aiming to score points after the summer break, That's not calling a shot, this is an ambitious team,it's an ambitious group.💪



‘You talk to Checo, you talk to Valtteri and it's… pic.twitter.com/kuz38XiN2d — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) May 14, 2026

El parón de verano en la F1 será después del Gran Premio de Hungría, programado para el 26 de julio. El mismo terminará el 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de Países Bajos, carrera a partir de la cual Cadillac espera que Checo Pérez sume sus primeros puntos en la campaña.

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Cadillac confía en mejor rendimiento de Checo Pérez

El CEO de Cadillac se mostró convencido de que el trabajo duro y empeño que Checo Pérez y Valtteri Bottas han mostrado dé resultados muy pronto en la F1 2026.

“Hablas con Checo, hablas con Valtteri y es empuje, empuje, empuje. ¿Cómo sacamos más rendimiento del coche? ¿Cómo logramos progreso? Si alguien está satisfecho, no debería estar aquí, eso es lo que quiero ver. El trabajo es implacable, es sin parar con este grupo, veremos qué pasa“, resaltó Dan Towriss.

¿En qué lugar va Checo Pérez en la F1 2026?

El mexicano Checo Pérez marcha en el vigésimo lugar del campeonato de pilotos de la F1 2026, todavía sin unidades.

No es el único piloto que está en dicha situación, pues tampoco han sumado Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll y su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas.

El líder de la clasificación en la F1 2026 después de cuatro carreras es el italiano Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, con 100 puntos.

La próxima carrera de la campaña está programada para llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, cuando se desarrolle el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve.

EVG