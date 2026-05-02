“Te van a sacar si no estás callado” el gracioso momento que pasó Checo Pérez con su hijo (VIDEO)

Checo Pérez se encuentra en Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami este fin de semana. Durante la zona mixta el piloto mexicano protagonizó un momento gracioso con su hijo que buscaba la atención de su papá, cuando el piloto de Cadillac atendía a los medios.

En el video que circula en redes sociales se puede ver a Checo Pérez frente a los micrófonos de la prensa, pero antes de que contestara la pregunta de uno de los periodistas, su hijo comenzó a llamarlo, sacándole una risa y la siguiente frase al estilo de padre mexicano. “Te van a sacar si no estás callado”.

Tanto Emilio como Checo Pérez se llevaron las risas de la jefa de prensa de Cadillac y de los periodistas que estaban entrevistándolo, además de que el hijo del piloto mexicano se declaró fan de George Russell.

LO AMENAZABA JAHSJSJS RE DE PAPÁ LATINO



"Si no te callas la señorita de ahi va a llamar a la policía"pic.twitter.com/DuuB4lwyfc — unidad básica daddy max ⁴³ (@verstapinto) May 2, 2026

El hijo de Checo Pérez se pone el casco de su papá en Miami

Durante su estadía en el corral de entrevistas, el hijo de Checo Pérez fue la sensación entre los periodistas y algunos pilotos que estaban ahí para atender a los medios, pues Emilio protagonizó diferentes momentos frente a las cámaras.

El famoso ‘Chequito’ también fue captado con el fisioterapeuta de su padre, quien le estaba tomando algunas fotos, mientras traía puesto el casco de Checo Pérez, aunque en las imágenes se pudo ver que le pesaba un poco.

Además, durante una de las entrevistas, Emilio le informó a Checo Pérez que se cayó un micrófono, aunque el piloto mexicano no sabía si su hijo lo había tirado preguntándole “¿Se cayó o lo tiraste?“.

ESTE NIÑO APUNTA MANERAS 😍



El hijo de Checo Pérez, haciéndose fotos con el casco de su papá 📸#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/YhP3eP07JK — DAZN España (@DAZN_ES) May 2, 2026

Checo Pérez busca sus primeros puntos de la temporada en Miami

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 esta temporada, después de tomarse un año sabático tras su salida de Red Bull Racing. Cadillac, la nueva escudería en la parrilla, fue el equipo que confió en el mexicano para iniciar su historia en el Gran Circo.

Sin embargo, desde el inicio de la campaña, ‘El Ministro de Defensa’ no ha podido sumar puntos para su cuenta personal en el Campeonato de Pilotos, así que la carrera en Miami es la gran oportunidad para el mexicano.

Checo Pérez tendrá que quedar dentro del top 10 del GP de Miami para poder sumar su primer punto de la campaña con Cadillac, sin embargo en la clasificación quedó fuera en la Q1, así que será una misión difícil para el mexicano.

DCO