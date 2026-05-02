Canelo Álvarez tiene el mejor gesto con Jaime Munguía antes de su pelea contra el Toro Reséndiz (VIDEO)

El 'Canelo' Álvarez le deseó suerte a Jaime Munguía antes de su combate contra el 'Toro' Reséndiz.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un gran gesto con Jaime Munguía en los momentos previos a la pelea del tijuanense contra José Armando el ‘Toro’ Reséndiz en Las Vegas, Nevada, pues el tapatío fue a darle un abrazo y le dedicó unas palabras de aliento.

En un video que circula en redes sociales se observa al ‘Canelo’ ingresar al vestidor de Jaime Munguía, quien también forma parte del Canelo Team, por lo que de igual forma se encontraba el mánager y entrenador Eddy Reynoso.

El ‘Canelo’ Álvarez le deseó suerte a Jaime Munguía, a quien en mayo del 2024 derrotó por decisión unánime en un combate efectuado en Las Vegas, Nevada.

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¿Por qué no peleó el ‘Canelo’ Álvarez?

Por primera vez en muchos años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tuvo una pelea en el primer fin de semana de mayo. Esto se debe a que se recupera de una cirugía en el codo.

Por esta situación, el pugilista jalisciense tendrá su primer combate del 2026 hasta el próximo 12 de septiembre, cuando se mida ante el franco-camerunés Cristiano Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, el ‘Canelo’ Álvarez quiso estar presente en la pelea de Jaime Munguía contra el también mexicano José Armando el ‘Toro’ Reséndiz.

EVG