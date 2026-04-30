¡CONFIRMADO! El Canelo revela su rival para septiembre y es la opción más peligrosa

‘Canelo’ Álvarez se prepara para realizar su regreso al cuadrilátero en septiembre próximo y Eddy Reynoso, entrenador del pugilista mexicano, habló para los medios de comunicación y reveló el rival que prefiere el Canelo Team para el jalisciense.

“Ya, ya está entrenando, ya tiene 15 días trabajando fuerte lo físico y lo boxístico, incluso ya hasta está boxeando y, pues, con ganas de que se llegue a septiembre para sacarse esa espina. Pero creo que yo me inclinaría más por Mbilli”, comentó Eddy Reynoso.

Se confirma que la pelea del Canelo Álvarez será por un título mundial

Una de las peleas más esperadas por la afición mexicana es la del ‘Canelo’ Álvarez en septiembre, ya que el pugilista jalisciense realizará su regreso al ring después de su lesión en el codo y perder ante Terence Crawford todos sus títulos.

Con información de Ring Magazine, Saúl Álvarez y Christian Mbilli ya tienen un acuerdo para pelear en septiembre por el título del peso supermediano de la WBC, una gran oportunidad para el mexicano, pues una pelea después de perder sus cinturones, puede volver a ganar uno de ellos.

Esta pelea estaría programada para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, en un evento que tendrá como nombre “México contra el mundo”, en el que participarán diferentes boxeadores mexicanos pertenecientes al Canelo Team, como Marco Verde, aunque aún falta la confirmación de la cartelera completa.

Canelo Álvarez se enfrentará ante un boxeador invicto

Por segunda vez consecutiva, ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará ante un rival invicto, ya que Terence Crawford también se subió al ring para enfrentar al mexicano con cero derrotas en su récord personal.

En esta ocasión, Christian Mbilli, de 31 años, se medirá ante Saúl Álvarez con una marca de 29 victorias (24 por nocaut), cero derrotas y un empate en toda su carrera, siendo uno de los mejores libra por libra en la categoría del peso supermediano.

La última vez que el francés se subió al cuadrilátero fue el 13 de septiembre del 2025, cuando se enfrentó a Lester Martínez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, pelea por el campeonato interino de la WBC, enfrentamiento que terminó con el único empate de Mbilli.

DCO