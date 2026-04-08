¿Se cansó de la escuela? Canelo Álvarez regresa a entrenar un día después de entrar a la universidad y así le fue (VIDEO)

Luego de empezar su carrera universitaria en San Diego, el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez regresó a los entrenamientos y tuvo su primer sparring desde su última pelea.

“Primer día de clases ayer y hoy primer día de sparring desde septiembre”, dice el Canelo en el video que compartió en redes. El boxeador dio este mensaje mientras trabajaba en un costal y portaba guantes y concha protectora de color amarillo.

‼️CANELO ALVAREZ

IS BACK IN THE LAB‼️🧪🧪

😤😤#Boxing

💥💥🥊🥊🥊🥊 pic.twitter.com/E6kVZpG7bz — Dan The Boxing Man (@dantheboxingman) April 8, 2026

El último compromiso del Canelo fue el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, cuando perdió ante el local Terence Crawford de manera clara por decisión unánime.

Desde entonces el tapatío no había tenido sparrings, pues se estuvo recuperando de una operación de codo que tuvo después del combate, en donde no pudo defender el campeonato mundial indiscutido de peso supermedio.

Con la cirugía el boxeador azteca tuvo que bajar el ritmo de entrenamiento, pero ahora se encuentra de regreso en el gym, actividad que tendrá que compaginar con los estudios, pues recientemente comunicó que entró a la Universidad de San Diego.

¿Cuándo regresa al ring el Canelo Álvarez?

Saúl Canelo Álvarez se prepara para su siguiente combate profesional, que se adelanta será en septiembre de este año en Arabia Saudita, pero todavía falta conocer el rival.

Entre los nombres que suenan se encuentra el de Christian Mbilli, invicto camerunés que desde hace años está como uno de los posibles contrincantes del mexicano y que fue nombrado como campeón de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De la misma manera su rival puede ser Lester Martínez, quien es el actual campeón interino supermedio del CMB, pero por trayectoria el guatemalteco parece estar relegado a esperar su turno.

aar