La Hormiga González y Mateo Chávez, amigos de la infancia que comparten la Copa del Mundo 2026

Armando González y Mateo Chávez en el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026

Armando La Hormiga González y Mateo Chávez son dos jugadores que han crecido juntos en el deporte, pasando por las Chivas y ahora siendo parte de la nómina de 16 elementos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

La Hormiga, de 23 años, y Mateo Chávez, de 22, se están convirtiendo en tendencia en redes por dos fotos muy especiales. La primera fue durante el protocolo del Himno Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026. Ambos estuvieron juntos y muy emocionados.

76' 🇲🇽 ¡ARMANDO GONZÁLEZ ENTRA AL TERRENO DE JUEGO! 🔥



¡VENGA, OTAKU! 😍 pic.twitter.com/QOFxHBoRku — CHIVAS (@Chivas) June 11, 2026

González y Chávez no aguantaron la emoción. El Otaku del Gol casi llora, mientras que el Tiloncito cerró los ojos de tantos sentimientos. Ambos juveniles, que no pasan de los 24 años, disputan su primer Mundial. La segunda foto es una donde son niños, una amistad que ha llegado lejos.

En el juego inaugural de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el delantero que milita en las Rebaño Sagrado entró de cambio en la segunda parte, marcando su debut en el máximo torneo de la FIFA. Tuvo pocos minutos en la victoria del Tricolor.

México vence a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026

Después de una larga espera el Estadio Azteca fue testigo de su tercera inauguración de la Copa del Mundo en su historia. México venció 2-0 a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026.

Con goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez el conjunto azteca se llevó el triunfo por primera vez en un partido inaugural de Copa del Mundo. Un gran resultado para el equipo de Javier Aguirre, que suma sus primeros tres puntos del certamen.

El siguiente duelo del Tricolor en el torneo es ante Corea del Sur el 18 de junio. El duelo en la cancha del Estadio Guadalajara forma parte de la segunda ronda de la Fase de Grupos. Este cotejo es clave, pues otra victoria pondría a México casi seguro en la fase de eliminación directa.

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