Gilberto Mora sorprende al hablar de Europa, tras anotar un golazo con los Xolos en la Liga MX

Gilberto Mora al anotar su gol con los Xolos en la Liga MX ante León

Después de brillar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el mediocampista Gilberto Mora regresó a la actividad con los Xolos de Tijuana en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, anotando un gol en la segunda jornada y hablando de los rumores que lo ponen en Europa.

Xolos consiguió su segunda victoria al hilo en el torneo mexicano y el autor del único gol fue Morita, quien volvió a tener minutos tras sus vacaciones y tras el juego comentó que no tiene ofertas de Europa por el momento, asegurando en el momento que enfocará en La Jauría.

“Hasta ahorita no me ha llegado nada. Voy a enfocarme en el club. Mi representante no me ha dicho nada. Los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a disfrutar y pues esperemos que se dé”, dijo Gilberto Mora en zona mixta tras el duelo ante León.

Y 7 minutos le duramos a Gilberto Mora 😭 https://t.co/DVSTxSbFlP pic.twitter.com/yKFwVugzLN — Alee (@ImAleeJeje) July 25, 2026

Gilberto Mora tuvo una gran Copa del Mundo en Norteamérica 2026. Con 17 años de edad disputó cuatro partidos, deslumbrando al planeta con su juego, aunque no pudo anotar gol, que fue el único récord que se le escapó al nacido en Chiapas.

“Pienso en el día a día, en seguir mejorando y trabajando. Trato de disfrutar, pues aún no sé qué vaya a pasar. Estoy enfocado en pelear por el título aquí con Xolos y veremos qué sucede después”, dijo el elemento azteca.

Por otro lado, Gil Mora habló sobre lo especial que fue anotar gol y celebrarlo con su padre, Gilberto Mora Olayo, quien para este Torneo Apertura 2026 se integró al cuerpo técnico de Sebastián Abreu.

“Fue un sueño y me siento muy contento porque él estuvo en la cancha conmigo. Pudimos festejar el gol y lo hicimos juntos; estoy muy feliz por los dos”, explicó al respecto.

Para terminar, profundizó en lo importante que fue estar con su padre y darle tres puntos a los Xolos, que arrancaron con el pie derecho el torneo mexicano, en donde esperan entrar a la Liguilla y poder ser uno de los animadores del campeonato.

“Fue un sueño hecho realidad poder festejar con él. Ya lo habíamos hecho en fuerzas básicas, pero faltaba lograrlo aquí en Primera División, así que estoy muy contento”, dijo el seleccionado mexicano.

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