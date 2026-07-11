Gilberto Mora y una reunión en Miami que puede definir su futuro (FOTO)

Gilberto Mora se encuentra en Miami disfrutando el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, pero tuvo una reunión con su representante, Rafaela Pimienta, para asistir con ella al Estadio Miami y ver el encuentro.

Rafaela Pimienta es la encargada de negociar con los equipos para buscarle un lugar a Gilberto Mora en el futbol de Europa; lo más seguro es que hayan tenido alguna reunión en Estados Unidos para platicar del futuro de lo que puede venir para el futbolista de los Xolos de Tijuana.

La representante de Gilberto Mora publicó una foto en sus historias de Instagram donde aparece con el joven del Tijuana en las gradas del Estadio Miami y el jugador de la Selección Mexicana la compartió en su cuenta.

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Gilberto Mora junto a su representante. ı Foto: Captura de Pantalla

Gilberto Mora necesita cumplir 18 años para irse a Europa

Gilberto Mora ha sorprendido a varios equipos con su nivel dentro del campo de juego y la edad con la que demostró grandes cualidades en la Copa del Mundo 2026, así que ya están en busca del juvenil.

Sin embargo, su familia debe esperar a que tenga 18 años para poder fichar con algún club en el extranjero, ya que esto es una regla que tiene la FIFA para futbolistas menores de edad.

El oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumple la mayoría de edad el próximo 14 de octubre de este año y ahí es donde comenzarán los rumores y, en una de esas, el jugador de los Xolos de Tijuana puede irse al viejo continente en el mercado de invierno, ya sea como venta o préstamo.

A fan spotted Gilberto Mora while driving down the street, got out of his car, and ran through traffic just to meet him and ask for a picture. 😂



The 17-year-old is already a superstar. ❤️👏🏼 pic.twitter.com/mFUH18xZrp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 10, 2026

Gilberto Mora jugó el Mundial, se graduó y ya piensa en Europa

El 2026 ha sido un año impresionante para Gilberto Mora, pues en menos de dos meses ya consiguió varios logros en su vida y el primero fue jugar una Copa del Mundo con 17 años.

Después de participar en el Mundial con la Selección Mexicana, el joven de los Xolos regresó a Tijuana para estar presente en su graduación de la preparatoria, evento en el que fue ovacionado por los asistentes.

Después de todo esto, el futbolista mexicano ya piensa en su futuro como futbolista, ya que próximamente podríamos verlo en Europa jugando contra o con los mejores jugadores del mundo.

DCO