Gilberto Mora se gradúa de la preparatoria y así vivió el momento la estrella de México (VIDEO)

Gilberto Mora es la sensación de la Selección Mexicana y tras su participación en el Mundial 2026 se llevó los reflectores de la afición azteca ya que acaba de graduarse de la preparatoria en la Cuauhtémoc Hank en Tijuana.

En cuanto el nombre del juvenil fue mencionado por la maestra de ceremonias, los asistentes al evento comenzaron a gritar y hacerle bulla al jugador de la Selección Mexicana. En el video se puede ver como Gilberto Mora sube al escenario y recibe su reconocimiento entre aplausos por parte del público.

La mejor noticia del día:



¡@GilbertoMora_ ya terminó la prepa en #Tijuana!



¡BRAVO, MORITA!



*Ojalá que siga triunfando y estudiando, para que no termine de rata profesional como @cuauhtemocb10. pic.twitter.com/IC8U2YTcLd — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) July 8, 2026

Gilberto Mora, de debutar en el Mundial 2026 a graduarse de la preparatoria

Gilberto Mora fue la sensación en el Mundial 2026 por ser el segundo jugador más joven en la historia en debutar en una Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé.

Jugadores como Zlatan Ibrahimovic hablaron sobre Gilberto Mora durante el Mundial 2026 y varios equipos en Europa ya están buscando hacerse de los servicios del joven de los Xolos de Tijuana para cuando cumpla 18 años y pueda irse al extranjero.

Con 17 años, Gilberto Mora seguramente seguirá creciendo dentro del futbol profesional y preparándose para la próxima Copa del Mundo, justa a la cual llegará con 21 años y estará en un momento de más madurez tanto futbolística como personal.

Gracias por permitirnos soñar, por hacernos llorar de alegría, por emocionarnos en cada paso. ¡Gracias, @miseleccionmx! ¡Gracias, Gilberto Mora! #SomosMéxico pic.twitter.com/fwbtYV1b6N — Xolos (@Xolos) July 6, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora?

Después de su participación en el Mundial 2026, Gilberto Mora tendrá algunos días de descanso antes de reportar con los Xolos de Tijuana para la nueva temporada de la Liga MX. Podría ser su última campaña en México.

El Apertura 2026 de la Liga MX arranca el fin de semana del 17 al 19 de julio y el Tijuana arranca su participación el jueves 16 con su partido ante los Tigres en la cancha del Estadio Caliente.

Seguramente Gilberto Mora estará presente en el primer partido de los Xolos en el torneo local, mientras algunos equipos de Europa negocian por hacerse de sus servicios.

DCO