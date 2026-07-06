¿Quiénes son Bárbara y Kamila, las dos hermanas de Gilberto Mora? FOTOS

Tras la derrota de Inglaterra de este domingo, la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial y los futbolistas dejaron ver las emociones, pues entre lágrimas observaron a la afición que se encontraba en el Estadio Ciudad de México.

Luego de un juego que estuvo lleno de momentos de tensión para ambos equipos, los futbolistas mexicanos continuaron dando momentos llenos de sentimientos, pues incluso hicieron llorar a los aficionados.

Entre esos momentos llenos de lágrimas se destacaron varios de Gilberto Mora, pues luego de perder contra los ingleses, el joven de 17 años se encontraba sentado en la banca junto a “Don Memo” Ochoa llorando.

Además del momento junto a Guillermo Ochoa, Gilberto “Morita” fue captado mientras sus familiares lo abrazaban después del partido; y entre ellos se encontraban Bárbara y Kamila, sus hermanas.

A estos momentos llenos de emoción se suma un encuentro que Morita estuvo esperando, pues tuvo un instante conmovedor y significativo en su carrera al intercambiar playera con Jude Bellingham.

Hace unos días, Gilberto Mora dijo que le gustaría jugar siempre con Jude Bellingham. Hoy, terminó intercambiando camisetas con él. 🥹❤️ pic.twitter.com/7Pq3tPIVwa — Piojismo (@Piojismo1906) July 6, 2026

¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora?

Bárbara y Kamila son las hermanas de Gilberto Mora, y por medio de redes sociales, Kamila ha compartido diversos momentos que pasan en familia al acompañar a Morita durante su participación como seleccionado.

La hermana de Mora ha dejado ver un lado distinto del futbolista, pues en redes sociales comparte con sus seguidores viajes familiares, escenas divertidas en familia y cómo se preparan para apoyar todos juntos a Gilberto Mora en sus partidos.

Bárbara mantiene un perfil un poco más alejado de redes sociales; sin embargo, por medio de TikTok ha compartido algunos trends junto a su hermana bailando trends mientras ambas portan la playera de México.

Bárbara, Kamila y Gilberto Mora ı Foto: @kamilamoraa

Luego del partido contra Inglaterra, los internautas les han pedido a las hermanas de Gilberto Mora que le den mensajes motivacionales al futbolista, pues señalan que pese a que México no consiguió el pase a cuartos de final, el desempeño del centrocampista fue bueno durante el partido.

Asimismo, señalan que debido a su corta edad Gilberto Mora debe continuar preparándose como hasta ahora, pues en cuatro años más podría estar de nueva cuenta en la Selección Nacional.

Sin duda alguna las hermanas de Gilberto Mora han dejado ver que el seleccionado mexicano siempre ha recibido el apoyo de sus familiares, y que todos mantienen una relación bastante unida.

Familia de Gilberto Mora ı Foto: @_barbaramora

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.